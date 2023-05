Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 11 du 10 mai ? (résumé + replay)

Top Chef éliminé du 10 mai 2023 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 11 de la saison 14 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel et Hélène Darroze ont fait leur choix !







Et à l’issue de ce 11ème épisode, c’est Jérémie Falissard, de la brigade de Glenn Viel, qui a été éliminé.







Épreuve qualificative

C’était le retour de la fameuse boîte noire ! Privés de la vue, les candidats ne pouvaient se reposer que sur leur goût, leur odorat et leur toucher pour retrouver le plat secret imaginé par le chef doublement étoilé, Pascal Barbot. Ce dernier a lancé aux candidats et aux chefs l’un des défis les plus difficiles depuis la création de cette épreuve puisqu’il a imaginé une recette totalement végétarienne, mais qui reproduit à la perfection la sensation, les textures et le goût d’un plat de viande !

Épreuve éliminatoire

S’ils étaient privés de la vue lors de la première épreuve, sur la seconde c’est le visuel qui a compté plus que tout avec le retour d’une autre épreuve culte du concours : la photo culinaire ! Et ce sont deux chefs triplement étoilés depuis plus de 15 ans, à la tête des plus grands palaces parisiens, qui ont lancé ce défi : Éric Frechon et Christian Le Squer. L’objectif des candidats : les convaincre à leur tour avec un dressage inédit mettant en valeur un produit simple, l’oignon. Leurs assiettes étaient photographiées à la fin de l’épreuve et seuls les plats les plus impactants visuellement étaient dégustés.

Les chefs ont choisi de ne pas déguster le plat de Jérémie ! Ils ont ensuite dégustés les deux plats les plus convaincants en photos. Le candidat qui a réalisé la meilleure assiette s’est qualifié directement pour la semaine prochaine : il s’agit de Mathieu.

C’est le jury de Top Chef qui a dégusté à l’aveugle les plats de Jérémie et Carla pour désigner le candidat éliminé cette semaine. Ils ont préféré le plat de Carla !



Top Chef du 11 mai : Jérémie éliminé

C’est finalement Jérémie Falissard de l’équipe de Glenn Viel qui a été éliminé à l’issue de cette soirée de Top Chef. Mais comme cette année les éliminés ont une seconde chance, elle va affronter Danny (éliminé de l’épisode 2) dans « La brigade cachée ». Danny élimine tous les candidats les uns après les autres, Jérémie réussira-t-il à le battre ?

Rendez-vous le mercredi 18 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 10. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.