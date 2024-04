Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité éclate, les résumés jusqu’au 17 mai 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 17 mai 2024 – Que va-t-il se passer au mois de mai dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 mai 2024.





Et dans deux semaines, on peut vous dire que la vérité va enfin éclater au sujet de la mort de Philippe Aguerra. Florent commence à réaliser qu’Anne l’a manipulé et qu’il s’est fait berner ! Et Manu découvre que Philippe cachait un secret.

Le scandale des punaises de lit n’en finit par à l’hôpital. L’hôpital de Montpellier est contraint de payer la somme réclamée par Brochard… Mais il en veut toujours plus !



Un si grand soleil spoilers les résumés du 13 au 17 mai 2024

Lundi 13 mai 2024 (épisode 1395) : En fouillant le téléphone de Philippe Aguerra, Manu découvre que lui aussi avait des choses à cacher… Quant à Nathalie, elle a une mauvaise nouvelle à annoncer à ses enfants.

Mardi 14 mai 2024 (épisode 1396) : Tandis que le comportement étrange de Berthier suscite toutes sortes de rumeurs à L. Cosmétiques, la perquisition chez les Aguerra apporte un nouvel élément troublant pour l’enquête.

Mercredi 15 mai 2024 (épisode 1397) : Pour faire taire les ragots sur la présence de punaises de lit, l’hôpital accepte de céder au chantage de Brochard. Mais celui-ci réclame finalement plus d’argent. Thaïs elle, remarque que la tournure dramatique que prend l’enquête semble en réjouir certains.

Jeudi 16 mai 2024 : pas de diffusion

Vendredi 17 mai 2024 (épisode 1398) : Marc se démène pour son article, ce qui semble beaucoup plaire à Marie-Sophie. Pendant ce temps l’enquête sur la mort de Philippe Aguerra avance et un coupable se dessine. Mais Florent commence à douter : et s’il avait été manipulé ?

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.