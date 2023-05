Un si grand soleil spoiler : Chloé porte plainte contre... (VIDÉO épisode du 29 mai)

Un si grand soleil spoiler – La famille Cresson va arriver à un point de non retour dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». A cause des manipulations de Laurine, Evan et Chloé vont en venir à se détester… Et dans quelques jours, on peut déjà vous dire que ça va aller beaucoup trop loin !

En effet, Chloé se rend au commissariat pour porter plainte contre… Evan !







Une plainte qui va mettre un sacré coup à Evan. Mais Chloé est convaincue que c’est lui qui a envoyé le mail au palais de justice pour la dénoncer pour ses chroniques judiciaires…

La fin de leur histoire ? Ou sauront-ils rebondir quand Laurine sera démasquée ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1156 du 29 mai 2023 : Chloé porte plainte



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.