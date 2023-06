C dans l’air du 8 juin 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 8 juin 2023 : le sommaire

⚫ Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur, sera ce soir l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair.

L’Artificial Intelligence Act est le projet de règlement de la Commission européenne sur l’IA. Il a été proposé pour la première fois en avril 2021. Le texte vise à apporter un cadre juridique uniforme à l’usage et à la commercialisation des intelligences artificielles. Pour protéger les usagers, les IA y sont catégorisées selon la gravité des risques qu’elles posent, avec des garde-fous adaptés à chaque type.

Dans une interview au Figaro le 2 juin, Thierry Breton affirmait que « les usages de l’IA les plus dangereux, comme le score social, seront, eux, bannis d’Europe. Le texte a été voté par le Conseil et le Parlement finalisera sa version à la fin du mois. Nous entrerons en trilogue cet été pour une approbation d’ici à la fin d’année ».

Alors que les patrons de la tech eux même s’inquiètent des risques de l’IA, ce mardi, c’est le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) qui s’est inquiété des projets des constructeurs aéronautiques d’automatiser les avions avec de l’intelligence artificielle, qui, à terme, pourrait remplacer l’un des deux pilotes à bord.

Selon une étude du cabinet Boston Consulting Group (BCG) auprès de 12.900 employés, managers et dirigeants dans 18 pays, dans le monde, plus d’un tiers (36 %) estiment que leur métier est susceptible d’être éliminé par l’IA dans les dix prochaines années. En France, cette proportion monte à 42 %.

Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur, reviendra sur le travail de régulation qu’il a entrepris avec la Commission européenne pour éviter les dérives de l’intelligence artificielle. Il évoquera aussi l’explosion du barrage de Kakhovka qui a entraîné une catastrophe sanitaire écologique et nous expliquera la réponse européenne.

⬛ 9.45 : l’impensable dans un jardin d’enfants

Une attaque épouvantable au couteau a eu lieu ce jeudi matin dans une aire de jeu dans le grand parc qui borde le lac d’Annecy. Deux adultes et quatre enfants de moins de trois ans ont été blessés, certains se trouvent en urgence absolue, selon un bilan provisoire. L’agresseur présumé a été rapidement interpellé par les forces de l’ordre. Il s’agit d’un homme de nationalité syrienne, avec le statut de réfugié en Suède depuis dix ans. Inconnu des services de police, il est actuellement placé en garde à vue. La justice a ouvert une enquête pour tentative d’assassinat. « Il n’y a pas d’éléments qui pourraient laisser entendre une motivation terroriste » à ce stade, a fait savoir la procureure de la République d’Annecy, lors d’une conférence de presse. Une cellule d’information a été mise en place par la préfecture de Haute-Savoie : 04 50 33 61 33.

Emmanuel Macron a dénoncé ce midi une « attaque d’une lâcheté absolue ». « La Nation est sous le choc », a déclaré le chef de l’État. La Première ministre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se sont rendus sur place pour exprimer « tout le soutien de la nation » . A l’Assemblée nationale, une minute de silence a été observée en fin de matinée à la demande de la présidente Yaël Braun-Pivet « pour eux, pour leurs familles », après cette « attaque gravissime ». Pour le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel, « aucun mot ne peut qualifier une telle horreur ». « Comment est-ce possible ? Attaquer des petits ! Les frapper avec un couteau ! Notre cœur est en miette à devoir le vivre. Aux enfants notre affection douloureuse. Aux parents toute notre compassion affligée », a lancé le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. « Toutes nos pensées pour ces enfants qui luttent pour leur survie et pour leurs familles », a aussi écrit le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

Le président du parti Les Républicains Eric Ciotti a fait part, de son côté, de son « immense émotion et de sa grande colère » après cette attaque décrite par son ami Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme « le sommet de l’abomination ». Le député d’Eure-et-Loir et président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, Olivier Marleix, a dénoncé, sur twitter : « l’immigration massive incontrôlée tue. Plutôt que de nous lamenter à chaque nouveau crime, mettons enfin un coup d’arrêt à l’immigration de masse ! ».

« Après le drame d’Annecy, c’est toute notre politique migratoire, et un certain nombre de règles européennes, qu’il faut remettre en cause. On doit se donner les moyens d’agir et de reprendre le contrôle d’une situation qui échappe au gouvernement. Ce débat est urgent » a estimé le président du Rassemblement national, Jordan Bardella.

Depuis Annecy, cet après-midi, la Première ministre a appelé à ce qu’il n’y ait pas d’emballement alors que l’enquête ne fait que débuter. « Aujourd’hui c’est le temps de l’émotion » a affirmé Elisabeth Borne. Un drame qui n’a pas fini de faire réagir et a relancé le débat à droite à l’extrême droite sur l’immigration, alors que le gouvernement prépare un projet de loi sur le sujet pour l’automne et que les négociations avec LR ont débuté depuis plusieurs semaines.

Alors que s’est-il passé ce matin à Annecy ? Que sait-on du profil de l’agresseur présumé ? Que veut faire le gouvernement avec le prochain projet de loi immigration ? Où en sont les discussions avec Les Républicains ? Enfin Emmanuel Macron réagissant ces derniers jours à une série de faits-divers successifs, avait déclaré : « il faut être intraitable sur le fond. Aucune violence n’est légitime. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation. » Que voulait dire le chef de l’Etat ? D’où vient le terme « décivilisation » utilisé par le président de la République ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 8 juin 2023 à 17h40 sur France 5.