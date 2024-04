Danse avec les Stars : et le gagnant est... (résumé + replay DALS 26 avril 2024)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé de la finale du 26 avril 2024 – C’est parti pour la finale de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». On retrouve Camille Combal et le jury : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot. Et ce soir, ils ne sont plus que trois couples à s’affronter et l’un d’eux sera sacré gagnant en fin de soirée !











Publicité





Natasha St-Pier et Anthony Colette ouvrent le bal sur un quickstep. Jean-Marc affirme que c’était le feu, ils ont tout mis. Fauve salue son parcours surprenant, et elle la félicite. Chris salue la chorégraphie mais il affirme qu’il y avait beaucoup trop d’erreurs pour une finale ! Mel explique qu’elle a vu beaucoup de choses qu’elle recherchait.

Les notes de Natasha : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot Total : 34 points.

Inès Reg et Christophe Licata enchainent sur une samba. Chris a adoré, il explique qu’il y a quelque chose de magique et salue Inès la danseuse qui a tout donné. Jean-Marc la qualifie de déesse et salue le naturel déconcertant de sa danse. Mel les félicite, alors que Fauve affirme qu’il y a tout artistiquement et techniquement.

Les notes d’Inès : 10 de Jean-Marc, 9 de Mel Charlot, 10 de Chris Marques, et 10 de Fauve Hautot. Total 39 points.

Nico Capone et Inès Vandamme dansent une danse contemporaine. Mel le félicite, Jean-Marc est ému et affirme qu’il a dévoilé son visage ce soir. Fauve affirme qu’il est là où elle voulait qu’il soit, elle l’a trouvé très engagé. Chris trouve qu’il a raconté qu’il est !

Les notes de Nico : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel Charlot, 9 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot. Total : 36 points.



Publicité





Place aux votes du public, qui comptent autant que les notes. Résultats des votes : Natasha et Anthony, et Nico et Inès. Inès Reg et Christophe sont éliminés !

Natasha St-Pier et Anthony Colette dansent de nouveau sur un freestyle.

Nico Capone et Inès Vandamme dansent à leur tour leur freestyle.

Les deux couples repassent ensuite sur leurs danses emblématiques de la saison.

Et le gagnant est…

Les téléspectateurs ont voté pour désigner le gagnant. Verdict : c’est Natasha St-Pier et Anthony Colette qui remportent la victoire avec 57% des votes.

Danse avec les Stars du 26 avril 2024, le replay

Si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.