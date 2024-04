50mn Inside du 27 avril : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 27 avril 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside.





50mn Inside du 27 avril 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👨‍🍳 En coulisses – Le restaurant qu’il faut réserver un an à l’avance !

Immersion dans le plus grand restaurant de France à Narbonne : 1000 couverts par jour, des buffets à volonté, et des mets d’excellence. Quelle est la recette du succès de cette institution où il faut réserver un an à l’avance ?

🧑‍🦱 Portrait – Patrick Bruel

Rencontre avec le chanteur, qui se confie sur sa paternité.



👱‍♀️ La Story – Cameron Diaz

Blonde, drôle et effrontée, comment l’actrice est-elle devenue l’anti-Barbie ?

50mn Inside du 20 avril 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌴 Dans le Secret – Les Miss à Maurice !

Cap sur l’île Maurice où s’est envolée Miss France pour son voyage d’intégration.

🗽 Le document – New-York

Restaurateurs, agents immobiliers ou chefs d’entreprise, qui sont ces Français qui visent toujours plus haut ?

