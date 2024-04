Echappées Belles du 27 avril : direction les Bouches du Rhône ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 27 avril 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Les Bouches du Rhône en action » suivi de la rediffusion « L’Italie des grands lacs ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 27 avril, à 21h – « Spéciale échappée verte, les Bouches du Rhône en action » (inédit)

Dans les Bouches-du-Rhône, un territoire d’une importance capitale pour la biodiversité, la cohabitation entre la nature remarquable et les zones urbaines denses, telles que Marseille, représente un défi majeur. Avec plus de 17 000 hectares d’espaces naturels protégés, ce département doit jongler entre la pression humaine et la préservation de son écosystème exceptionnel.

Pour répondre à cet enjeu crucial, le Département a lancé une politique de préservation active de ses parcs et domaines départementaux, s’étendant des Alpilles à la Camargue et aux Calanques, et multiplie les initiatives en faveur du développement durable. En 2020, la mise en place d’une COP Jeunesse a permis l’élaboration du plan « Accords de Provence », visant à préserver la biodiversité des Bouches-du-Rhône, lors du Congrès mondial de la Nature à Marseille.



Ce territoire regorge également d’éco-citoyens engagés, inspirés par la richesse naturelle environnante et la beauté des paysages. Ismaël Khelifa et Matthieu Witvoet, éco-aventuriers, partent à la rencontre de ces héros du quotidien, des individus exemplaires qui, à travers leurs initiatives innovantes ou leurs luttes, se surpassent pour protéger les Bouches-du-Rhône.

Les reportages : Les rois de la récup’ / Le pari de l’éducation / La renaissance de l’Étang de Berre / L’environnement, nouvelle mission des pompiers / Quand engagement rime avec solidarité.

Echappées Belles du 27 avril à 22h30 – « L’Italie des grands lacs » (rediffusion)

Sophie Jovillard explore une Italie spectaculaire, où elle rencontre ceux qui, tout au long de l’année, s’efforcent de faire rêver petits et grands. Aux côtés de Sophie, vous découvrirez un univers fascinant peuplé d’artistes, de techniciens et de passionnés du territoire, qui contribuent, sur terre, sur l’eau et dans les airs, à faire de ce coin d’Italie un véritable paradis.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 27 avril 2024 dès 21h sur France 5