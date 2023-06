Demain nous appartient du 16 juin : découvrez qui séquestre Aurore (résumé + vidéo épisode 1450 en avance)

Demain nous appartient du 16 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1450 de DNA – La personne qui séquestre Aurore va être dévoilée ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut dire que c’est improbable !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 16 juin 2023 – résumé de l’épisode 1450

William et Manon sont au commissariat, Roxane analyse le lien que William a reçu avant de pouvoir l’ouvrir… Sara leur demande de sortir avant d’ouvrir le lien car elles ne savent pas du tout ce qu’elles vont découvrir. Mais finalement, c’est un nouveau live de la séquestration d’Aurore, qui est toujours en vie !

Et alors que l’on peut enfin voir le visage de la femme qui séquestre Aurore, on la retrouve juste après… au commissariat ! Il s’agit d’Agathe Lambesc, la nouvelle commandante qui remplace Martin au commissariat ! Sébastien la présente à Karim et au reste de l’équipe, ils sont loin d’imaginer que c’est elle qui a enlevé Aurore.

Chez Gabriel, l’ambiance est très tendue. Gabriel est glacial avec Noor, qui ne sait plus comment s’y prendre. Mais Noor décide finalement d’ouvrir son coeur…

Entre décision et révélation, Charlie ne sait plus où donner de la tête.



Demain nous appartient du 16 juin 2023 – extrait vidéo de l’épisode

