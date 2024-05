Un Si Grand Soleil du 20 mai : Arnaud sous le choc en découvrant... (résumé et vidéo épisode 1399 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1399 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 20 mai 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Manu explique à Cécile que Laurent Bordé disculpe Anne Aguerra. Cécile craint d’avoir mis une innocente en prison mais Manu pense que si c’est sa maitresse il la protège peut être. Alex propose d’organiser une reconstitution, et il avance sur son complice il va faire un portrait robot.

Claire est distante avec Florent, qui lui dit qu’elle est rentrée tard. Elle a dîné avec Kira avant de partir. Il l’interroge sur leur week-end, Claire est pressée d’aller travailler. Elle lui dit qu’il n’a qu’à appeler Kira ou venir la prochaine fois. Enzo met en garde son père, il ne fait pas assez attention à Claire…



Publicité





Nathalie a été virée du centre d’appel, elle explique à Tom qu’elle cherche un nouveau travail et elle est déterminée. Elle l’informe que ce soir elle va au cinéma. Pendant ce temps là chez L Cosmétiques, Berthier est ailleurs et Léonore lui fait remarquer une erreur d’inattention… Elle lui demande s’il pense toujours à Mathilde, il lui assure que non.

Cédric parle à Arnaud du voyage qu’ils vont faire avec l’argent, mais Arnaud veut faire profil bas. Il lui dit que ça attendra, et en plus il y a Thaïs. Il l’aime bien. Cédric ne comprend pas, il pense qu’il trouvera mieux. Au lycée, Thaïs parle d’Arnaud à Maéva, elle lui dit que c’est une relation sans engagement. Elle reçoit un appel du commissariat, elle est convoquée pour la reconstitution. Elle s’inquiète pour Arnaud.

Karine parle à Léonore et Enric d’une amie qu’elle compte présenter à Berthier. Enric pense qu’elles devraient le laisser tranquille. Léonore invite Berthier à boire un verre avec Karine et une amie célibataire. Berthier dit ne pas avoir besoin et refuse de lui en dire plus. Nathalie retrouve Berthier au cinéma. Elle est en retard mais il avait réservé les places en ligne.

Florent est au parloir et parle à Anne de la reconstitution, elle doit s’y préparer. Anne pense qu’elle est foutue, tout le monde la croit coupable. Florent la réconforte et lui demande de lui faire confiance.

Arnaud appelle Thaïs, il lui demande si elle va venir à la reconstitution. Elle lui dit que oui. Il se victimise et dit ne pas savoir comment il va réagir face au tueur de son père et Anne. Thaïs tente de le rassurer.

Nathalie et Berthier sortent du cinéma, ils n’ont pas aimé le film. Berthier lui propose un resto, Nathalie préfère rentrer elle doit se lever tôt. Elle confie qu’elle s’est faite virer, elle cherche un travail. Berthier lui dit qu’il a peut être un boulot pour elle !

David appelle Arnaud, il lui présente ses condoléances pour Philippe et lui demande le certificat de décès de son père pour clore le dossier de demande de greffe. Arnaud lui dit que le dossier était clos depuis longtemps, il n’était plus éligible. David lui explique qu’il était éligible à une seconde greffe, il avait été informé il y a 3 semaines. Arnaud est sous le choc ! Il réalise que son père aurait pu vivre !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un couple en crise, les résumés jusqu’au 7 juin 2024

VIDÉO Un si grand soleil du 20 mai extrait, Arnaud fait une découverte

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv