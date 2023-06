« Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal » : votre film ce soir sur M6 (22 juin)

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal au programme TV du jeudi 22 mai 2023 – Ce soir M6 vous propose le film culte « Indiana Jones et le temple maudit ». Un film réalisé par Steven Spielberg avec Harrison Ford et Sean Connery.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal » : l’histoire

1957, en pleine Guerre Froide. Indy et son copain Mac viennent tout juste d’échapper à des agents soviétiques à la recherche d’une mystérieuse relique surgie du fond des temps. De retour au Marshall College, le Professeur Jones apprend une très mauvaise nouvelle : ses récentes activités l’ont rendu suspect aux yeux du gouvernement américain. Le doyen Stanforth, qui est aussi un proche ami, se voit contraint de le licencier. À la sortie de la ville, Indiana fait la connaissance d’un jeune motard rebelle, Mutt, qui lui fait une proposition inattendue. En échange de son aide, il le mettra sur la piste du Crâne de Cristal d’Akator, qui suscite depuis des siècles autant de fascination que de craintes…

Avec Harrison FORD (Docteur Henry « Indiana » Jones Jr.), Cate BLANCHETT (Irina Spalko), Karen ALLEN (Marion Ravenwood), Shia LABEOUF (Mutt Williams), Ray WINSTONE (« Mac » George Michale), John HURT (Professeur Oxley), Jim BROADBENT (Doyen Charles Stanforth), Igor JIJIKINE (Dovchenko)



6 choses à savoir sur votre film

– Comme pour les précédents volets, Steven Spielberg s’est inspiré des Aventures de Tintin pour ce 4ème film;

– Face à un Harrison Ford vieillissant, les haters s’en sont donnés à coeur joie. Mais son entraînement intensif et son régime strict ont permis de clouer le bec à la plupart de ses détracteurs.

– Au départ ce 4ème volet devait s’appeler « Indiana Jones and the Saucer Men From Mars » avec une histoire impliquant un extra-terrestre;

– Présent dans le précédent film, Sean Connery a dit NON cette fois.

– Box-office : Encore un gros succès à l’international avec 790 653 942 millions de dollars de recettes mondiales. En France il a convaincu 4.2 millions de spectateurs;

VIDEO « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal », la bande-annonce