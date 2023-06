Retour de Plus belle la vie : 2 actrices phares refusent de revenir !

Si rien n’est encore signé, le retour de la série marseillaise « Plus belle la vie » se précise et le tournage pourrait reprendre à l’automne. Mais ça se fera sans deux actrices emblématiques de PBLV qui ont déjà dit non !







Publicité





En effet, selon Télé Loisirs, Rebecca Hampton et Laetitia Milot ne reviendra pas dans cette nouvelle version de « Plus belle la vie ».







Publicité





« Pour moi, ça a été très, très compliqué de terminer. Ça a vraiment été pire qu’une rupture amoureuse. Pour moi c’est une histoire terminée… Je m’en remets que maintenant donc ce n’est pas pour repartir dedans » a déclaré Rebecca Hampton, qui incarnait Céline Frémont pendant les 18 saisons de PBLV. « Non je n’ai pas été appelée. J’ai peut-être eu un message mais je ne les écoute pas. Si ça repart sur TF1, ça repartira sans moi. Tout peut évoluer. C’est sûr qu’on m’appellerait demain matin en me disant ça repart, je dirais non. Je ne peux pas repartir tout de suite »

Du côté de Laetitia Milot, Télé Loisirs ne donne pas plus de détail mais assure qu’elle ne sera pas de la partie. Elle a longtemps incarné Mélanie Rinato mais n’était pas convié pour le grand final en novembre dernier sur France 3.



Publicité





Une reprise des tournages envisagée en octobre

Alors que France Télévision a choisi l’an dernier d’arrêter « Plus belle la vie » après 18 saisons de façon brutale et que le dernier épisode a été diffusé le 18 novembre, la production Newen prépare activement son grand retour sur une chaîne du groupe TF1.

Et si rien n’est encore signé, ça devrait être fait très bientôt et une date de tournage est déjà envisagée ! Selon Clément Garin, le tournage de « Plus belle la vie » devrait reprendre le 1er octobre pour une diffusion en début d’année 2024. L’horaire envisagé serait les après-midis après le journal de 13h.

Concernant les décors, ceux de la fameuse Place du Mistral devraient être reconstruits. On imagine que les travaux devraient démarrer dès que la production et TF1 auront signé un accord.

La plupart des acteurs ont été recontactés

Rappelons que 20 minutes annonçait la semaine dernière que les acteurs phares de la série quotidienne avaient déjà été recontactés pour la reprise de « Plus belle la vie ».

« Ils ont appelé tout le monde pour nous dire que c’était en négociation« , a déclaré Serge Dupire, qui a incarné le personnage de Vincent Chaumette dans « Plus belle la vie » pendant 18 saisons. « Je ne suis pas contre l’idée de revenir sur « Plus belle la vie », bien au contraire. On verra ce qu’ils ont à proposer. En dix-huit ans, j’ai été tellement de personnages à travers le rôle de Vincent Chaumette, il y a toujours des défis à relever pour un acteur. »

Des épisodes raccourcis

Newen, producteur de « Plus belle la vie », a déposé un projet à la mairie de Marseille afin d’occuper à nouveau le Pôle Média de la Belle de Mai. Et selon la Provence, ce serait des épisodes plus courts, d’une quinzaine de minutes. Newen n’attendrait désormais que le feu vert de TF1, qui devrait arriver « avant l’été ».