Enquête Exclusive du 18 juin 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 18 juin 2023, le sommaire Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, elle a pour thème « Abastos (Mexique), au cœur du plus grand marché du monde ».







Enquête Exclusive du 18 juin 2023 : votre émission en résumé « Abastos (Mexique), au cœur du plus grand marché du monde »

On la surnomme le « ventre de Mexico ». Avec ses trois cent vingt-sept hectares, la centrale d’Abastos est le plus grand marché de produits frais au monde, devant Rungis (Val-de-Marne) et ses deux cent trente-deux hectares. Un endroit unique, une ville dans la ville, avec ses commerces, ses banques, ses restaurants, son commissariat et… ses salons de tatouage. Depuis un demi-siècle, Abastos nourrit l’immense agglomération de Mexico et ses vingt-deux millions d’habitants.

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cinq cent mille personnes y travaillent et se croisent dans un festival de couleurs et de saveurs. Les plus petits métiers, comme les empileurs de cagettes, y côtoient les plus grandes fortunes du pays, comme Dom Ramiro, le roi de l’oignon.

La centrale d’Abastos est aussi la deuxième place financière du pays, juste après la bourse de Mexico. Chaque mois, plus de six cents millions d’euros passent de main en main. Et comme partout au Mexique, l’ombre de la mafia n’est jamais bien loin.

Cette année, le pays a connu une hausse de prix historique sur les deux produits incontournables de la vie quotidienne des Mexicains : l’avocat et le citron vert. Une hausse qui trouve son explication à six cents kilomètres du marché. L’État de Michoacán, principal producteur mondial des deux fruits, est aujourd’hui le théâtre d’une guerre impitoyable entre les narcotrafiquants et les agriculteurs. Ces derniers ont été obligés de prendre les armes pour défendre leurs champs de production. Les membres des cartels s’arrangent même pour faire grimper les cours des fruits et légumes, en confisquant les récoltes.

Dans le pays, les produits alimentaires attisent en effet toutes les convoitises. Notamment celle du cartel le plus violent du pays, celui de Jalisco. Car le business des produits frais est presque aussi lucratif que celui des stupéfiants. Pour avoir la mainmise sur le marché d’Abastos, les trafiquants auraient des ramifications jusque dans les instances dirigeantes de la centrale. Face à la corruption qui règne sur le marché, de nombreux commerçants se révoltent contre le racket organisé par des agents de l’administration.

Immersion au cœur d’Abastos, le plus grand marché de produits alimentaires du monde.

Enquête Exclusive du 18 juin 2023, extrait vidéo



