« 20h30 le dimanche » du 18 juin 2023 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !







Publicité





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 18 juin 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche soir.

⭐️ Pour la première fois, Emmanuelle et Mathilde Seigner seront réunies au théâtre. Elles incarneront Marilyn Monroe et Simone Signoret dans la pièce « Bungalow 21 », au Théâtre Madeleine, à partir de septembre. Retour sur le coup de foudre entre Marilyn Monroe et Yves Montand avec cette pièce écrite par Eric-Emmanuel Schmitt sur une idée originale de Benjamin Castaldi.



Publicité





> Rencontre avec Camille Chamoux, actrice à l’affiche du Processus de paix, aux côtés de Damien Bonnard et Ariane Ascaride, une comédie dramatique sur un couple parisien réalisée par Ilan Klipper, visible au cinéma depuis le 14 juin; Cécilia Commo, psychanalyste et sexologue, auteure de l’ouvrage Le couple parfait n’existe pas (Flammarion) ; Aurore Malet-Karas, docteure en neurosciences et sexologue, qui s’intéresse aux liens entre la sexualité et le fonctionnement du cerveau.

🎶 Le Live de « 20h30 le dimanche » avec une partie de la troupe Stars 80. Patrick Hernandez et Jean-Pierre Mader interprètent un medley de leurs tubes sur le plateau.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV