Un si grand soleil du 26 juin : Hélène enlève Christian (résumé et vidéo épisode 1175 en avance)

Un si grand soleil du 26 juin, spoiler résumé de l’épisode 1175 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre feuilleton quotiden « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 26 juin 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Alex annonce à Manu qu’il vient d’avoir l’opérateur téléphonique de Victor Estrella, ils auront ses fadettes dans la journée. Alex se demande s’il n’est pas parti en cavale avec l’évadée. Manu a trouvé ses proches bizarres… Alex propose d’aller interroger sa soeur, Davia. De son côté, Florent cherche des infos sur Laurence Roussillon auprès de Claudine.







Publicité





Robin part à la plage avec des amis, Chloé lui donne un peu d’argent. Evan lui reproche de trop lui donner de l’argent. Et en réalité, Robin rejoint Maéva. Il prend plein de photos, Maéva le remercie. Il propose d’aller manger quelque chose mais elle dit qu’elle n’a pas faim. Elle s’énerve et s’en va quand Robin veut lui commander à manger… Pendant ce temps là, Louis, Thaïs et Kira prennent des glaces, ils ne comprennent pas de ne pas avoir de nouvelles de Robin. Kira pense qu’il voit une meuf.



Publicité





Christian est au téléphone avec Alix. Elle a fini l’expo sur les lettres cryptées. Christian salue son efficacité. Il retrouve ensuite Hélène, qui l’attend à la sortie de l’aéroport. Elle insiste pour le déposer, elle est armée ! Hélène menace Christian pour qu’il conduise, elle appelle Alix pour prétexter être malade et ne pas venir à la galerie.

Louis appelle Robin, il lui propose une plage de lendemain mais il décline, il dit avoir un truc. Louis lui reproche d’avoir des excuses bidons… Robin finit par avouer qu’il voit Maéva. Louis l’a trouve chelou. Robin lui parle de ses graffs, et il est persuadé qu’il va se passer un truc.

Maéva est avec sa mère, elle veut un job d’été pour l’aider. Sa mère préfèrerait qu’elle profite de ses vacances. Elle lui parle ensuite de ses graffs, et Maéva lui parle de Robin. Elle dit qu’ils ne sont pas du même monde.

Hélène ligotte Christian et le menace. Elle veut qu’il lui dise ce qui s’est passé avec Victor à la galerie. Il finit par lui avouer qu’ils se sont disputés. Victor a reçu un appel de Laurence, qui lui annonçait sa permission. Il a promis de l’attendre devant l’entrée de la prison. Hélène ne le croit pas ! Elle le baillonne pour la nuit…

Florent retrouve Claire, il a des infos sur Laurence. C’est une braqueuse multi-récidiviste condamnée à 7 ans de prison. Elle avait une journée de permission le jour où Victor a disparu ! Il pense qu’il est lié à sa cavale.

A LIRE AUSSI :

Un si grand soleil spoilers : Hélène enlève Christian, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 26 au 30 juin 2023)

VIDÉO Un si grand soleil du 26 juin extrait, Hélène enlève Christian

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.