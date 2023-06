C à vous du 26 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 26 juin 2023, invités et sommaire – Ce lundi et pour bien commencer la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 26 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Russie : après la mutinerie de Wagner, un retour à la normale encore incertain ? On en parle avec Galia Ackerman, directrice de la rédaction de Desk Russie, auteure du “Livre noir de Poutine” (Laffont-Perrin)

🔵 📌 Emmanuel Macron à Marseille, amendes immédiates pour le cannabis, charge d’Eric Zemmour contre la droite,… Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), député européen, est l’invité de

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Mourad Winter pour le livre “Les meufs c’est des mecs bien”, toujours en librairie (Clique Editions)

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef du restaurant “Choukran” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Artus et Elsa Zylberstein pour le film “Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée”, au cinéma le 9 août; et Patrice Cougoureux pour l’émission “Aidons nos fermes”, mercredi 28 juin en prime-time sur M6

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 26 juin 2023 à 19h sur France 5.



Publicité