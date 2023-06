Ça commence aujourd’hui du 26 juin 2023 : sommaire et extrait vidéo avec Ariane Séguillon

Ça commence aujourd’hui du 26 juin 2023, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour commencer la semaine sur France 2, Faustine Bollaert présente un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Nourriture, médicaments sport : elles sont devenues accros ! ».







Ça commence aujourd’hui du 26 juin 2023, « Nourriture, médicaments sport : elles sont devenues accros ! »

Faustine Bollaert reçoit Ariane Séguillon, Virginie de Clausade et Anne Richard. Elles sont devenues dépendantes à la nourriture, les médicaments ou le sport et se confessent sur leur parcours.

“Je pense que quand on n’a pas été boulimique on ne peut pas comprendre ce que c’est”. Ariane Séguillon, actrice de la série « Demain nous appartient », raconte son addiction, sa drogue à elle : la nourriture. Un combat difficile contre sa boulimie.

Nourriture, sport, les médicaments, elles étaient addicts, cet après-midi sur France 2.

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

