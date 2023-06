Un si grand soleil spoilers : Hélène enlève Christian, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 26 au 30 juin 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 26 au 30 juin 2023 – En ce début de weed-end, si vous êtes déjà impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire qu’Hélène va enlever Christian pour le faire parler ! Mais quand Claire lui parle de la femme évadée de prison qui est liée à la disparition de Victor, Hélène réalise qu’elle a fait une grosse erreur…

Pendant ce temps là, Robin est toujours proche de Maéva, qui a bien du mal à lui faire confiance. Et au cabinet, Claudine fait comprendre à Margot que c’est Johanna qui est à l’origine de leurs malheurs… Margot va la confronter.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 26 au 30 juin 2023

Lundi 26 juin 2023, épisode 1175 : Florent se renseigne sur une mystérieuse femme évadée de prison. Hélène, quant à elle, adopte une technique bien plus … brutale pour avancer dans son enquête. Pendant ce temps Robin et Maéva se rapprochent, jusqu’à ce que Robin fasse une gaffe.

Mardi 27 juin 2023, épisode 1176 : Claire parle de la femme évadée à sa meilleure ennemie. Cette dernière se rend alors compte qu’elle a fait une terrible erreur… Carine a des difficultés financières mais fait tout pour préserver sa fille.

Mercredi 28 juin 2023, épisode 1177 : Claudine fait comprendre à Margot qui est à l’origine de ses problèmes au cabinet. Margot va-t-elle régler ses comptes ?

Jeudi 29 juin 2023, épisode 1178 : Robin décide de prendre les choses en mains et de confronter la fille qu’il convoite. Vont-ils se réconcilier ou au contraire se brouiller définitivement ?

Vendredi 30 juin 2023, épisode 1179 : Noémie apprend une mauvaise nouvelle. Mais ce coup de théâtre pourrait bien donner une idée lumineuse à Margot…



Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.