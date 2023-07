« 20h30 le samedi » du 1er juillet 2023 : les invités de Laurent Delahousse

« 20h30 le samedi » du 1er juillet 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. On propose maintenant de sommaire du jour !







Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 1er juillet 2023 : les reportages

La série d’été du magazine « 20h30 le samedi » propose une collection inédite de portraits, de belles histoires, de rencontres et de voyages présentés par Laurent Delahousse. Pour ce premier numéro de la saison, direction l’Ariège avec la transhumance des chevaux de Mérens. Pour ce nouveau numéro, alors qu’a sonné l’heure des grands départs en vacances, le magazine vous emmène dans une transhumance un peu particulière : celle des Mérens, des petits chevaux de montagne également appelés poneys ariégeois. Il s’agit d’une race française originaire des Pyrénées.

🔵 L’éleveur qui murmure à l’oreille des chevaux

« 20h30 » a suivi le périple de trois jours d’un troupeau de 25 bêtes au cœur de l’Ariège. Trois jours de voyage avec des chevaux et des hommes à travers des paysages somptueux, à braver les orages et les coups de fatigue pour goûter enfin à la vie en liberté, et ce jusqu’à l’automne prochain.

Jean-Louis Savignol, éleveur bio des Pyrénées, a remis la tradition au goût du jour. Depuis 2000, il perpétue la tradition de l’élevage du cheval de Mérens avec de vieilles souches dites des Baydoux. Il considère ses bêtes un peu comme sa famille.



Un reportage de Pierre Millet-Bellando, Marc de Langenhagen et Sarah Jung.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay