50mn Inside du 1er juillet : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 1er juillet 2023, sommaire et reportages







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 1er juillet 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une : Jean-Jacques Goldman

Déjà presque 20 ans que Jean-Jacques Goldman a disparu de la vie publique. Pour pallier l’absence du chanteur, un groupe baptisé les Goldmen reprend sur scène ses plus grandes chansons et fait revivre le phénomène.

📸 Le portrait – Slimane

Dès la semaine prochaine, vous découvrirez Slimane dans un nouveau rôle, celui de coach dans « The Voice Kids », aux côtés de Nolwenn Leroy, Patrick Fiori et Kendji. Un nouveau rôle qui ne fait qu’asseoir son nouveau statut de star de la chanson française et ce, seulement 7 ans après ses débuts. Que ce soit en duo avec Vitaa ou en solo, Slimane multiplie les disques d’or et de platine … tout en pouponnant.



🎶 La Story : Indiana Jones

42 ans après la sortie du premier film, Harrison Ford reprend du service pour le 5e et dernier volet de la saga. A presque 81 ans, l’acteur n’a rien perdu de sa superbe et manie toujours aussi bien le fouet ! Sorti mercredi, ce film est censé mettre un point final aux aventures du célèbre archéologue…. Quelles sont les raisons du succès, et de la longévité de cette épopée culte ?

👀 Phénomène : Beverly Hills

Beverly Hills est la série qui a marqué toute une génération dans les années 90. Et si les brouilles diverses faisaient partie du scénario, en dehors des plateaux aussi, l’ambiance n’était pas au beau fixe…

50mn Inside du 1er juillet 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 De la Dune du Pilat au Cap Ferret, découvrez le bassin d’Arcachon. Comment se préparent à l’été un an après avoir été ravagé par les flammes ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.