Caroline Receveur annonce souffrir d’un cancer du sein agressif

Une bien triste nouvelle ce mardi puisque l’influenceuse Caroline Receveur, âgée de 35 ans, vient d’annoncer souffrir d’un cancer du sein agressif. C’est sur le réseau social Instagram qu’elle a partager la mauvaise nouvelle avec ses fans, deux mois après le diagnostic.







« Aujourd’hui, Mardi 25 Juillet 2023 je suis à l’hôpital. Une semaine après avoir reçu son 2eme cycle de chimiothérapie, mon corps (et mon esprit) se déshydrate. Je me sens vide, j’ai perdu le goût des aliments et un peu de la vie aussi. » a écrit Caroline Receveur dans un long post sur Instagram, partageant des vidéos où elle pleure.







« Je suis dans la salle d’attente, je craque… Moi qui pensais pouvoir garder « ce secret » je n’y arrive plus. Cette solitude souhaitée pour affronter seule cette épreuve me coupe finalement du reste du monde et rajoute un poids à mon quotidien… ce quotidien ponctué par les allers retours à l’hôpital depuis l’annonce de mon cancer du sein il y a 2 mois. Un cancer du sein agressif certes, mais détecté à un stade précoce. » a-t-elle expliqué.

« Sachez que malgré tout je vais bien. La force, l’amour et l’optimisme à toute épreuve d’Hugo Philip me font appréhender chaque étape avec plus de légèreté et de rires. Je suis entre de bonnes mains, j’ai confiance, je suis entourée des gens que j’aime et ma guérison est déjà programmée dans ma tête et dans mon corps »



Caroline Receveur, qui s’est fait connaitre dans la télé-réalité de TF1 « Secret Story » et est notamment passée par « Danse avec les Stars », est mariée au mannequin Hugo Philip depuis 2020. Ils ont un fils, Marlon, âgé de 5 ans.

VIDÉO Caroline Receveur atteinte d’un cancer