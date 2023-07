Un si grand soleil du 26 juillet : Ronan manipule Louis (résumé et vidéo épisode 1203 en avance)

Un si grand soleil du 26 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1203 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 26 juillet 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Louis et Kira retrouvent Ludo. Ils lui parlent de l’affaire autour de la foncière et de la corruption de fonctionnaire, mais Ludo leur dit de ne pas s’en mêler. Et il reproche à Louis d’avoir utilisé le nom de l’association contre son avis pour mettre en ligne la vidéo du chantier. Louis s’énerve et dit à Ludo qu’il regrette d’avoir fait de la pub à son association. Il s’en va alors que Ronan a tout entendu.







Au cabinet BGL, Claudine annonce à Margot que les actionnaires de la foncière ont accepté ses conseils et les demandes de l’association, à savoir réduire la surface du lotissement pour protéger la zone sensible. Margot est ravie et Claudine lui demande de faire supprimer la vidéo du chantier des réseaux sociaux. Elle lui conseille aussi d’organiser une conférence de presse de l’association pour se désolidariser de la vidéo et redonner confiance aux actionnaires de la foncière. Margot va voir avec Ludo et Noémie.



Louis regrette son comportement, il s’est mis l’association à dos. Mais Ronan l’appelle et lui exprime son soutien… Ronan pense que la vidéo était une idée et lui conseille de continuer à semer le chaos !

Pour redorer l’image de la foncière, Laumière décide d’appeler Carine. Il propose de lui trouver un nouveau logement à bon prix ! Mais Carine lui explique que la mairie l’a déjà relogée et elle raccroche.

A la ferme, Ludo parle à Noémie de l’idée d’une conférence de presse. Noémie refuse. Et de son côté, Elisabeth répond aux questions de Marc. Elle exprime son choc suite à la mort de Vincent et explique que les actionnaires ont été victimes du gestionnaire de la foncière, qu’ils ne savaient pas malhonnête. Et quand Marc lui parle du lotissement, Elisabeth assure que la charte environnementale sera respectée.

Margot est contrainte d’annoncer à Claudine le refus de la conférence de presse de l’association. Claudine décide alors de stopper sa collaboration avec l’association ! Elle reproche à Margot sa mauvaise idée de collaboration. Claudine retrouve ensuite Elisabeth, Milo et François, elle leur conseille de repousser la suite des travaux le temps que tout se calme. Mais Milo explique que ça va être coûteux, Elisabeth et Laumière préfèrent continuer et même accélérer les travaux !

Pendant ce temps là, le juge Laplace met en examen le gérant de Home F34. Il l’informe qu’il risque une peine de 10 ans de prison et une amende d’un million d’euros.

Au commissariat, Becker est blanchi et prend son poste, sous les applaudissements de son équipe. Il refuse d’aller prendre un verre avec son équipe et retrouve Nora dans un parc. Elle culpabilise et décide de quitter la police. Becker la soutient.

De leur côté, Maéva et Robin se retrouvent et s’embrassent enfin !

