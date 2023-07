Demain nous appartient du 26 juillet : Violette a tout oublié (résumé + vidéo épisode 1478 en avance)

Demain nous appartient du 26 juillet 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1478 de DNA – Roxane et Sara sont sous le choc ce soir dans votre série quotidiennne « Demain nous appartient ». Violette a menacé Roxane avec un couteau mais elle ne se souvient de rien !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Demain nous appartient du 26 juillet 2023 – résumé de l’épisode 1478

Soirée explosive chez les Raynaud. Violette s’est attaquée à Roxane, un couteau à la main. Roxane a pu récupérer le couteau, elle en parle à Sara le lendemain matin. Mais Violette débarque dans leur chambre comme s’il ne s’était jamais rien passé ! Violette a fait une crise de somnambulisme. Roxane lui dit la vérité, Violette ne se souvient de rien, elle est désolée. Et quand Roxane et Sara lui parlent de son agression à Melbourne, Violette leur assure qu’il ne s’est jamais rien passé là-bas !

Au commissariat, Georges fait passer un sale quart d’heure à un potentiel coupable… La piste d’un drone fait décoller l’enquête. Sandrine et Morgane pourraient se donner une seconde chance. Les avances d’un admirateur secret ne laissent pas Judith indifférente.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Georges fait une découverte sur Violette (vidéo épisode du 28 juillet)



Publicité





Demain nous appartient du 26 juillet 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.