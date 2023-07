Les rescapés de l’Arianna : vos épisodes ce soir sur France 2 (26 juillet 2023)

Les rescapés de l’Arianna au programme TV du mercredi 26 juillet 2023 – Ce mercredi soir, France 2 poursuit la diffusion de la série inédite « Les rescapés de l’Arianna ». Au programme ce soir, les épisodes 7, 8 et 9. Mais attention, faute d’audience, France 2 les diffusera en seconde partie de soirée !







A voir dès 22h40 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Les rescapés de l’Arianna – le synopsis

Depuis un an, le voilier Arianna et ses douze passagers sont portés disparus. Lorsqu’il réapparaît soudainement, avec à bord seulement sept de ses douze passagers, les familles restées à quai doivent réapprendre à vivre avec leurs disparus, devenus des inconnus, ou accepter la mort de leurs proches. Mais les sept survivants partagent aussi un terrible secret…

Vos épisodes du 26 juillet 2023

Épisode 7 « Assassins »

En mer, Lara commence un journal de bord avec sa caméra vidéo. Les provisions s’amenuisent, et les conséquences des choix de chacun font monter les tensions. A terre, les survivants se sentent menacés par les inscriptions « Assassins » devant leurs maisons. Ils ignorent de qui cela peut venir. Lorenzo penche pour Léa, qui n’a plus rien à perdre. Anita est accusée par le commissaire Morelli de les avoir faites elle-même pour relancer l’enquête.



Épisode 8 « Impostures »

En mer, Armando semble avoir les mêmes symptômes que Malika. Le groupe se divise un peu plus sur la question, les uns s’accrochant coûte que coûte à leur humanité, les autres n’ayant pour objectif que la survie. A terre, Léa est sous le choc après la mort de sa sœur Adèle. La police pense qu’il s’agit de Léa et qu’elle s’est suicidée. Léa ne fait rien pour les contredire.

Épisode 9 « Changement de cap »

En mer, après la mort d’Armando, le pouvoir change de main sur l’Arianna. Les réserves d’eau diminuent. Gabriele réorganise le rationnement. A terre, Luca se concentre sur Sylvie et essaie de se faire pardonner de lui avoir caché la grossesse de Marta. Pour le bien de leur famille, Sylvie décide de lui pardonner, mais à la condition qu’il ne lui cache plus rien. De son côté, Anita montre le livre qu’elle a trouvé à De Santis. La dédicace à l’intérieur date du Nouvel An, ce qui prouverait qu’Armando était encore en vie à cette date.

Les rescapés de l’Arianna, les interprètes

Lino Guanciale (Luca), Barbora Bobulova (Giulia), Stéfi Celma (Sylvie), Vincenzo Ferrera (Tano), Florian Fitz (Frank), Giacomo Giorgio (Lorenzo), Pia Lanciotti (Anita), Sophie Pfennigstorf (Alex), Elena Radonicich (Titti), Fausto Maria Sciarappa (Stefano), Camilla Semino Favro (Marta), Alessio Vassallo (Gabriele), Adèle Wismes (Léa)…