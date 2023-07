Demain nous appartient spoiler : mauvaise surprise pour Lisa (vidéo épisode du 2 août)

Demain nous appartient spoiler – Un barbecue chez les Daunier va tourner au cauchemar pour Lisa la semaine prochaine dans « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Lisa et Victoire passent un bon moment avec Aurore et William jusqu’à l’arrivée de Soizic.

Et pour cause, elle arrive en compagnie de… Aaron !







Lisa n’apprécie pas du tout et fait la tête… Aaron a amené du Champagne et semble un peu gêné. Mais quelque chose nous dit que sa venue n’est ni un hasard ni un coup de Soizic… Il s’agirait plutôt d’un plan de William. Mais est-ce que ça va fonctionner ou braquer Lisa encore plus ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1483 du 2 août 2023 : Lisa face à Aaron

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.