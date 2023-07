Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Vianney ? (résumé émission 2 du 8 juillet 2023)

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 8 juillet 2023 – C’est parti pour le second numéro de la saison 2023 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Vianney, Alexis Michalik, AZ, Jo-Wilfried Tsonga, Laure Boulleau et Maëva Coucke.







Le Père Fouras leur annonce l’atout de la soirée : « Le Maître du Temp ».Dès que l’alarme du fort retentira, Az aura 30sec pour monter en vigie et appuyer sur un buzzer qui désactivera l’alarme. Il ne devra pas perdre de temps ! Ça arrivera plusieurs fois au cours de la soirée.

Ça démarre avec le Flipper et il y a une carte atout : le temps est à l’aveugle. C’est Vianney et Alexis qui y vont. Vianney est incroyable et va directement récupérer la clé ! L’alarme retentit, Az fonce à la vigie et la désactive.







Place à l’Araignée pour Jo-Wilfried. C’est un échec cuisant !



On continue avec le Coton-Tige avec Laure face à Lady Boo. Elle est pas loin mais tombe la première, c’est perdu. L’alarme retentit à nouveau.

La soirée se poursuit avec la Planche des Pirates. C’est Maëva qui doit y aller. C’est encore raté ! Vianney rappelle à son équipe qu’ils n’ont qu’une clé, il faut se ressaisir.

C’est ensuite la Cellule Infernale et c’est justement Vianney qui y va. Il est excellent et ressort avec la clé ! Le Père Fouras déclenche l’alarme. Il arrive trop tard ! Il est donc envoyé en prison.

Place au Débarras pour Alexis? Il s’agit d’une ancienne épreuve des années 90 : le Bonneteau. Mission réussie pour Alexis, il obtient la 3ème clé !

On continue avec la Caserne pour toute l’équipe en relais. Et ils ressortent avec la clé !

Ça se poursuit avec Rodeo Dino. Mais le Père Fouras joue la carte du retour dans le passé ! Ils retournent à la Caserne et doivent refaire l’épreuve. Ils remportent encore la clé mais ça reste la 4ème.

Place au Rodeo Dino cette fois pour Laure. Mission réussie, 5ème clé remportée !

C’est l’heure du Monde à l’Envers. Maëva y va et Jo-Wilfried est la clépsydre humaine, il doit tenir un cylindre à bout de bras ! Ça se joue à rien mais c’est raté.

Il manque deux clés à l’équipe mais avant le Jugement, Az doit se libérer de prison avec Willy. C’est réussi, il ressort libre.

Place au Jugement. Alexis se porte volontaire et choisit Rouge. Défaite ! Il est donc envoyé en prison. Az enchaine et choisit Blanche. Il réussit au dernier essai et peut rejoindre son équipe !

C’est l’heure des aventures et ils ne sont plus que 3 ! Ça démarre avec les Catacombes pour Laure et Vianney. Mission réussi et un premier indice remporté : ÉTENDUE. L’alarme retentit encore, Az réussit à l’éteindre à temps.

On continue avec la balance pour Maëva et Jo-Wilfried. C’est réussi ! 2ème indice : RIVAGE.

C’est ensuite avec le SPA pour Az. Il ne réussit pas à résoudre l’énigme du Père Fouras, c’est un échec. Et l’alarme retentit encore, et Az n’arrive pas à temps, il est à nouveau fait prisonnier !

Place au Surf pour Vianney. Toujours impressionnant, Vianney réussit et remporte l’indice : MER.

On finit avec le Boyard Zoo pour Jo-Wilfried avec le temps à l’aveugle. Mission réussie et 4ème indice : SABLE.

Les deux prisonniers doivent se libérer avec la dégustation de Willy. Ils réussissent à tout avaler dans le temps imparti et repartent libres.

C’est l’heure du Conseil. Laure y va la première, mais c’est raté. Vianney enchaine, il réussit son duel. On finit avec Alexis, c’est réussi.

C’est l’heure du trésor. Avant d’ouvrir les indices, Vianney expliquent qu’ils ont joué pour Ils ouvrent les indices et butent sur le mode code. Maëva se sacrifie, ils ont un indice en plus, VACANCES, et trouvent enfin le mot code : PLAGE.

Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 19.514 euros au profit de l’Association ARSEP, Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques.

Fort Boyard du 8 juillet, le replay

Si vous avez manqué ce 2ème numéro de Fort Boyard ce samedi 8 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.