Les Traîtres du 19 juillet : la suite de la saison 2 ce soir sur M6

Les Traîtres du 19 juillet 2023 – Ce mercredi soir, M6 poursuit la diffusion de la saison 2 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Le jeu phénomène est de retour pour une nouvelle saison plus addictive et palpitante ! C’est dans un magnifique château que 18 personnalités participent à une expérience qu’ils n’oublieront jamais ! Un jeu de mensonge, de manipulation et de trahison où tous les coups seront permis.







Publicité





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur 6play







Publicité





Les Traîtres du 19 juillet 2023, présentation de l’émission

La semaine dernière, Tibo InShape et Kheiron ont été éliminés à l’issue des deux premiers épisodes de la saison.

Les 16 personnalités encore en compétition sont : JEAN LASSALLE, CHARLOTTE DE TURCKHEIM, CLAUDE DARTOIS, JUJU FITCATS, VINCENT DESAGNAT, LAURA FLESSEL, NATHALIE MARQUAY-PERNAUT, TOM PERNAUT, CAROLINE MARGERIDON, ANDY, NORBERT, GENNIFER DEMEY, GUILLAUME PLEY, NATASHA ST-PIER, KRISTOFER, et VINCENT CESPEDES



Publicité





Vidéo extrait

« J’ai un gros doute sur Juju… » Après avoir voté contre son fiancé, Juju Fitcats s’attire les foudres des joueurs qui l’accusent d’être Traître !

"J’ai un gros doute sur Juju…" 😮

Après avoir voté contre son fiancé, @jujufitcats s’attire les foudres des joueurs qui l’accusent d’être Traître !#LesTraîtres, tous les mercredis à 21:10 pic.twitter.com/qiVMnCRhix — M6 (@M6) July 16, 2023

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 2

Dans ce jeu rythmé par les mensonges, les manipulations et les trahisons, 18 personnalités vont vivre une expérience qu’elles ne sont pas près d’oublier. Pendant plusieurs jours, les joueurs vont participer à un jeu psychologique hors du commun pour remporter, au profit de leur association, 100 lingots d’argent soit 50 000€. Chaque jour, pour remporter les lingots, ils devront affronter des missions. Mais cette cagnotte ne sera pas pour tout le monde.

S’ils sont 18 à participer à cette aventure, ils ne seront pas tous dans le même camp : il y aura des Traîtres et des Loyaux. Un seul des deux camps repartira avec le butin. Nouveauté cette saison : les joueurs ne sauront pas le nombre de traîtres qui se cachent parmi eux.