Les rescapés de l’Arianna : vos épisodes ce soir sur France 2 (19 juillet 2023)

Les rescapés de l’Arianna au programme TV du mercredi 19 juillet 2023 – Ce mercredi soir, France 2 continue la diffusion de la série inédite « Les rescapés de l’Arianna ». Au programme ce soir, les épisodes







Publicité





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Les rescapés de l’Arianna – le synopsis

Depuis un an, le voilier Arianna et ses douze passagers sont portés disparus. Lorsqu’il réapparaît soudainement, avec à bord seulement sept de ses douze passagers, les familles restées à quai doivent réapprendre à vivre avec leurs disparus, devenus des inconnus, ou accepter la mort de leurs proches. Mais les sept survivants partagent aussi un terrible secret…

Vos épisodes du 19 juillet 2023

Épisode 4 « Retour à l’anormal »

En mer, les naufragés essaient de réparer le moteur. Lorenzo se blesse au bras et c’est Gabriele qui lui sauve la vie. La jeune femme qu’ils ont sauvée des eaux n’a aucun souvenir et sa présence même crée de nouvelles tensions à bord. A terre, chacun essaie de retrouver sa vie d’avant, Luca au chantier naval, Nino au lycée. Mais les relations des survivants avec leurs familles sont toujours compliquées.



Publicité





Épisode 5 « Désaccords »

En mer, les souvenirs de Malika remontent à la surface, mais la jeune femme semble malade. Luca propose de profiter du peu de vent qu’il y a pour avancer vers les Amériques mais les autres préfèrent ne pas se dérouter et rester immobiles, afin d’être retrouvés par les secours. A terre, Luca est anéanti par la découverte de la liaison entre Stefano et Sylvie. Marta apprend qu’il est trop tard pour avorter, tandis qu’Anita continue de la suivre et d’interroger les rescapés en dehors de toute procédure légale. Paola découvre à qui Tano parle en secret.

Épisode 6 « Le Dilemme »

En mer, Gabriele s’inquiète de la possible tuberculose de Malika et du risque de contagion pour les autres passagers. Les divisions à bord sont de plus en plus importantes. A terre, la Scientifique a retrouvé du sang à bord de l’Arianna. Morelli convoque les survivants et fait prélever un échantillon de leur ADN, ce qui met Lorenzo sous pression. Ils sont ensuite invités à récupérer leurs affaires à bord.

Les rescapés de l’Arianna, les interprètes

Lino Guanciale (Luca), Barbora Bobulova (Giulia), Stéfi Celma (Sylvie), Vincenzo Ferrera (Tano), Florian Fitz (Frank), Giacomo Giorgio (Lorenzo), Pia Lanciotti (Anita), Sophie Pfennigstorf (Alex), Elena Radonicich (Titti), Fausto Maria Sciarappa (Stefano), Camilla Semino Favro (Marta), Alessio Vassallo (Gabriele), Adèle Wismes (Léa)…