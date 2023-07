Un si grand soleil du 10 juillet : Thierry dans le viseur de ses collègues (résumé et vidéo épisode 1191 en avance)

Un si grand soleil du 10 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1191 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 10 juillet 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

C’est l’anniversaire d’Achille, il se lève et rejoint Christophe et Cécile pour le petit déjeuner au bord de la piscine. Ils font mine de ne pas s’en souvenir mais Achille leur dit qu’ils jouent mal. Christophe et Cécile rigolent et lui souhaitent son anniversaire, ils se prennent dans les bras.







Becker a réuni son équipe : il a eu des infos sur la mort de Vincent, il a été gazé de trop près. Il pense à un dérapage et explique que si la personne responsable parle, ça jouera en sa faveur. Personne ne dit rien. Becker leur dit d’en parler entre eux et de réfléchir aux conséquences.



Pendant ce temps là, Louis est avec Marc. Il rumine et pense que les flics vont s’en sortir. Louis veut que Marc fasse un article mais il pense que Maéva et sa mère n’ont pas besoin d’une tempête médiatique, il préfère attendre.

A la clinique vétérinaire, Christophe veut garder encore un peu Maya pour trouver la cause de ses crises d’épilepsie. Le père Sylvio lui dit qu’il n’a pas les moyens pour l’IRM mais Christophe lui dit de ne pas se soucier de ça. Le père Sylvio lui offre un café pour le remercier.

Elise, Thierry et Akim reparlent de la mort de Vincent. Thierry se plaint de Becker et traite Vincent de « petite racaille ». Elise et Akim n’apprécient pas. Et Elise pense que c’est Thierry le responsable…

Christophe interroge le père Sylvio sur la façon dont il est devenu prêtre. Il lui raconte ce qu’il a vécu en Afrique quand il était médecin humanitaire, c’était très dur… Christophe l’écoute lui expliquer comment il a résisté au désir de vengeance. Et il se voit entrain de suivre un homme, une seringue à la main.

Jasmine est interrogée par le juge. Elle n’a pas vu grand chose à cause des fumigènes… Elle finit par lui parler du flic qui a pris son téléphone pour supprimer sa vidéo. Sur les photos, elle identifie Thierry.

Maëva retrouve Robin, qui lui donne des bombes de peintures. Thaïs pense que c’est une mauvaise idée, Robin insiste pour l’accompagner.

Chez Cécile et Christophe, on cuisine pour l’anniversaire d’Achille. Christophe prépare un chili. Margot et Ludo les rejoignent en chantant, et offrent des jumelles à Achille pour observer les oiseaux. Achille est très ému au moment de souffler ses bougies. Mais quand Christophe coupe le gateau, il a comme une pulsion en voyant le coulis de fraises couler… Ludo remarque qu’il est bizarre et prend le relais.

Maëva est avec Robin et taggue sur le mur du commissariat… Elle écrit « policiers assassins » et se font choper par Thierry et Akim. Thierry dérape encore et Akim décide de les laisser partir. Thierry est en colère, il appelle une journaliste en demandant de rester anonyme.

