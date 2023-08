50mn Inside du 12 août : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 12 août 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro spécial été de votre magazine 50mn Inside. Il s’agit d’un best-of de l’émission et on vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 12 août 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

💰 Phénomène : le retour au naturel

Comme Lady Gaga, qui a chanté sans maquillage et en jean/tee-shirt à la dernière cérémonie des Oscar ! Et sur les réseaux sociaux, même tendance … adieu les filtres ! Alors prise de conscience sincère ou simple posture ?

⭐️ La Story – Tokio Hotel

C’est un groupe qui marqué le début des années 2000… Tokio Hotel, ces jeunes allemands qui ont rendu fous les adolescents du monde entier !

Vingt ans plus tard, ils sont de retour avec un nouvel album, une nouvelle tournée, et de nouvelles coupes de cheveux ! Nous les avons rencontrés en exclusivité à Los Angeles.



Publicité





📸 Le Portrait – Camille Lellouche

En novembre dernier, Camille Lellouche nous accordait sa première interview 5 semaines seulement après la naissance de sa fille, Alma. Une toute jeune maman donc, à la fois épuisée et heureuse, et qui ne comptait pas mettre entre parenthèse sa carrière. Dès le mois de janvier, elle était sur les routes de France pour la tournée de son dernier album.

🏠 En intimité – Camille Lacourt

Le célèbre nageur français vient de s’installer en famille à Marseille.

50mn Inside du 12 août 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Le document d’Inside – Tourisme Royal

C’est un pays qu’on n’envisage pas forcément pour les vacances, la météo y étant rarement garantie, et pourtant c’est une destination de nouveau en vogue. Un attrait qui s’explique par la fascination pour la famille royale, plus que jamais sous le feu des projecteurs cette année…

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.