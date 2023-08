Audiences 10 août 2023 : « Mongeville » leader, catastrophe pour « Ma mère, ton père, l’amour et moi »

Publicité





Audiences 10 août 2023 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec une rediffusion de la série « Mongeville », qui a réuni 2,83 millions de téléspectateurs pour 18,3% de pda.





C’est devant France 5 et une rediffusion de l’émission « Des trains pas comme les autres », qui a rassemblé 1,50 million de téléspectateurs pour 9,5% de pda.







Audiences 10 août 2023 : les autres chaînes

TF1 n’est que 3ème et faible avec sa nouvelle émission de dating « Ma mère, ton père, l’amour et moi ». Le second épisode n’a rassemblé que 1,46 millions de téléspectateurs pour 9,2% de pda. C’est catastrophique et en chute libre par rapport au lancement !

M6 suit avec une rediffusion de « Recherche appartement ou maison », qui a rassemblé 1,34 million de téléspectateurs pour 9,1% de pda



France 2 est derrière avec la rediffusion du concert « Michel Polnareff, la soirée évènement », qui a intéressé 1,10 million de téléspectateurs pour 7,7% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie