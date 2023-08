Ici tout commence du 11 août : Louis en prison (résumé + vidéo épisode 728)

Publicité





Ici tout commence du 11 août, résumé et vidéo extrait épisode 728 – Charlène est très remontée contre Axel ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Elle n’a pas de nouvelle de Louis depuis qu’il s’est dénoncé et elle tient Axel pour responsable de tout ça… Et un personnage fait son retour à l’institut Auguste Armand.

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 11 août 2023 – résumé de l’épisode 728

Claire apprend une terrible nouvelle : Louis va être placé en détention provisoire dans la journée. Il va bénéficier d’une expertise psychiatrique alors que les proches d’Auguste vont être interrogés pour les besoins de l’enquête. Claire est abasourdie, elle n’arrive toujours pas à réaliser et elle ne sait pas quand elle reverra son fils. Olivia la soutient et dit avoir une idée…

Pendant ce temps là, Anaïs est avec Salomé. Elle hésite sur ce qu’elle doit faire : partir avec Théo ou prendre le poste de chef au Double A.

De son côté, Mehdi enquête sur la double vie d’Hortense. Et un élève a tapé dans l’œil du chef Delobel.

Ici tout commence du 11 août 2023 – vidéo premières minutes



Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.