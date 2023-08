Demain nous appartient du 11 août : Karim doute d’Angélique (résumé + vidéo épisode 1490 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 11 août 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1490 de DNA – Karim doute d’Angélique ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Karim a l’intuition que Didier n’a pas tout dit et qu’Angélique leur ment quand elle dit qu’elle ne savait rien…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 11 août 2023 – résumé de l’épisode 1490

Violette est hospitalisée après sa tentative de suicide, elle est dévastée après les aveux de son père. Angélique, Sara et Roxane sont à ses côtés et la soutiennent. Pendant ce temps là au commissariat, malgré les aveux complets de Didier, Karim doute… Il a l’intuition qu’Angélique les balade et qu’elle est complice ou coupable. Karim pense que c’est pour ça que Didier a avoué si vite, pour qu’ils ne cherchent pas plus loin.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Angélique a pris la fuite (vidéo épisode du 15 août)

Demain nous appartient du 11 août 2023 – extrait vidéo de l’épisode



