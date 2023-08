Camping Paradis du 11 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 11 août 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir cette semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Camping Paradis du 11 août 2023 : l’épisode « La fierté de mon père »

Patrick Blanchard arrive au camping avec son fils, Romain, et la jeune Emma. Comme chaque année, ils viennent faire goûter les fruits de leur verger aux campeurs. Seul Paul, le fils aîné, parti travailler à Paris, manque à l’appel. Lorsqu’il arrive pour l’anniversaire de Patrick, la jalousie de Romain se réveille et fait resurgir les non-dits du passé. Audrey accueille son amie Manon, coach en séduction, et l’un de ses clients : Martin. Mais lorsque ce dernier se rapproche d’une jolie campeuse, elle perd tout sens du professionnalisme ! Et si Manon était amoureuse de son client ?

De son côté, monsieur Parizot va – une fois n’est pas coutume – montrer toute la douceur dont il est capable pour aider une jeune femme à surmonter une épreuve difficile.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Patrick Sébastien (Patrick), Julien Crampon (Romain), Raphaele Volkoff (Emma), Patrick Paroux (Parizot), Sam Ourabah (Paul), Sophie Staub (Margaux), Laëtitia Vercken (Manon), François Nambot (Martin), Anaïs Pessey (Rose), Maximilien Fussen (Mik), Léa Casanova (Cliente smoothie)



Publicité





Et à 15h40 l’épisode « Les Bleus à la Réunion »

L’équipe du « Camping Paradis » délaisse le sable de la Méditerranée pour celui de L’océan Indien, dans un beau resort de l’Île de la Réunion. En effet, monsieur Parizot ne pouvait pas marier son fils Max sans la présence de ses (seuls) amis ! Afin que les noces se déroulent en temps et en heure dans une atmosphère de concorde familiale, nos Bleus vont devoir rapprocher les Parizot père et fils, devenus des étrangers l’un pour l’autre mais également, mettre au jour les non-dits toxiques entre la mariée et sa mère… Humour et amour sous le soleil flamboyant de La Réunion, voilà le programme festif et plein d’émotions de ce voyage qu’aucun des protagonistes ne sera prêt à oublier.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Rebecca Hampton (Delphine Rivière), Quentin Thébault (Max), Patrick Paroux (Parizot), Léa Swan (Victoire), Maximilien Fussen (Jeff), Thomas Velia (Raff), Yoanna Atchama (Lucie), Raïyana Thalassia (Théa), Mathieu Boyer (Lyam), Marly Marka (Jules), Alex Gador (Achille), Nans Gourgousse (Ghislain Damour), Jean-Luc Trules (Le Maire), Délixia Perrine (La Tisanière), Guillaume Boutellier (Employé Hôtel), Christelle Suzanne (Femme Label Vert Nature), Ken Eind (Homme Label Vert Nature)

Avec la participation de : Wilfrid Themyr (Vendeur Marché)