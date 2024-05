Enquête Exclusive du 12 mai : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 12 mai 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Taylor Swift : la star qui fait trembler Donald Trump ».





Enquête Exclusive du 12 mai 2024 : votre émission en résumé

Aujourd’hui, Taylor Swift est incontestablement la star de la pop. À seulement 34 ans, sa fortune dépasse déjà le milliard de dollars. Sa renommée mondiale lui confère un pouvoir considérable, allant même jusqu’à influencer potentiellement les élections américaines, avec un cinquième des Américains affirmant qu’ils suivront ses recommandations de vote. Qui d’autre peut se targuer d’un tel impact aujourd’hui ?

Malgré son image publique consensuelle et ses chansons apolitiques, Swift se retrouve au cœur d’une Amérique divisée par une campagne présidentielle houleuse. Tant Joe Biden que les Républicains cherchent son soutien, les derniers redoutant son influence et multipliant les attaques à son encontre. Des théories complotistes vont jusqu’à prétendre qu’elle est manipulée par la CIA ou par des forces obscures, dans le seul but de renverser Donald Trump. Elle est également la cible de vidéos truquées et la chaîne conservatrice FoxNews se moque ouvertement de ses prises de position politiques.



Jusqu’où ses détracteurs sont-ils prêts à aller pour la discréditer ? D’anciens attachés de presse de Donald Trump et des cadres de la campagne de Joe Biden révèlent les stratégies mises en place dans chaque camp pour gérer ce que l’on appelle la « stratégie Taylor Swift ». Dans les États pivot, où les élections peuvent basculer, nous avons rencontré les « Swifities », ces ultrafans de Taylor qui organisent des événements festifs mêlant musique et parfois politique. En 2018, le soutien de la pop star à un candidat démocrate a été décisif pour sa victoire dans le Tennessee, un État traditionnellement conservateur.

Nous avons exploré le cœur de l’Amérique populaire, là où Taylor Swift a grandi et où elle semble si connectée à ses fans, qu’ils l’adorent ou la détestent. Son phénomène est désormais étudié sérieusement dans les universités, comme à Berkeley en Californie. Ce qui unit ses fans, ce sont ses paroles. Nous avons eu l’occasion exclusive de rencontrer le premier co-auteur de Taylor Swift, qui l’a accompagnée dès ses 13 ans dans l’écriture de ses premières chansons. C’est le portrait d’une star et d’une Amérique où la pop exerce un pouvoir politique sans précédent.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.