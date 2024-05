Un Si Grand Soleil du 13 mai : Berthier fait une rencontre... (résumé et vidéo épisode 1395 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1395 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 13 mai 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Arnaud confronte Anne, il a appris qu’elle avait eu une relation avec l’un des cambrioleurs. Il lui demande d’avouer que c’est elle qui est derrière tout ça et qui s’est débarrassé de Philippe. Anne dit que c’est faux, Arnaud jure qu’elle va payer pour ce qu’elle a fait.

Florent annonce que le suspect numéro 1 de l’affaire Aguerra est en prison. Claire n’en a rien à faire, Florent s’excuse de ne pas avoir été présent. Il lui propose d’aller voir Kira à Alès durant le week-end. Claire est ravie.



Berthier déprime. Il arrive chez L Cosmétiques et esquive ses collègues. Bilal et Carine sont désolés pour la veille, Berthier dit que c’est pas grave et fait mine que ça s’est bien passé avec Mathilde. Mais plus tard, Léonore remarque qu’il ne va pas bien. Berthier lui dit qu’elle avait raison, Mathilde n’existe pas. Il se trouve idiot mais Léonore lui dit que ces gens là sont très forts. Berthier lui demande de garder ça pour elle, il a peur qu’on se moque de lui.

Tom est avec sa mère, Nathalie espère que la soirée avec sa soeur se passera bien. Mais Tom lui rappelle qu’il n’y a plus de tensions, ça va être sympa.

Arnaud est allongé sur un banc, il reçoit un appel de Thaïs. Il lui parle du cambrioleur qui était un amant d’Anne. Il l’insulte encore en disant qu’il a envie de la tuer. Thaïs propose de le retrouver. Il dit que ça va aller, il va aller nager. Thaïs propose de le rejoindre.

Léonore demande à Bilal et Enric de conseiller Berthier avec les filles. Laurent les rejoint et les interrompt. Enric lui dit qu’ils ont décidé d’aller boire un verre ensemble. Laurent accepte de venir avec eux.

Emma est avec Enzo aux Sauvages, elle lui parle du dîner avec sa mère. Elle a toujours peur que ça tourne mal avec elle. Enzo lui assure que ça va bien se passer.

Alex et Manu n’ont pas trouvé les complices de Laurent Bourdé. Manu reçoit un appel, la scientifique a découvert que Philippe avait dans son téléphone un logiciel espion pour espionner sa femme depuis plus d’un mois !

Enric, Bilal et Berthier sont aux Sauvages. Enric essaie de parler à Berthier des rencontres que l’on peut faire en vrai… C’est mieux qu’une appli. Berthier comprend que Léonore leur a tout raconté, il préfère rentrer chez lui.

A côté, Nathalie dîne avec Emma et Tom aux Sauvages. Emma interroge sa mère sur le boulot, elle avoue qu’elle va surement être licenciée. Il y a une baisse d’activité, elle est la dernière arrivée. Emma l’accuse de mentir. Nathalie préfère s’en aller… Quand elle repart, elle pleure et tombe sur Berthier, qui appelle Léonore pour lui reprocher d’avoir balancé pour Mathilde. Il jette son téléphone à l’eau, Berthier croise Nathalie qui lui demande un mouchoir. Berthier n’a pas de mouchoir mais il dit qu’il la trouve très belle. Ils se racontent leur mauvaise soirée. Nathalie lui propose de vider leurs sacs sans filtre, ça leur fera du bien. Il trouve que c’est une bonne idée.

Thaïs est à la piscine avec Arnaud, après la fermeture. Ils nagent et finissent par s’embrasser ! En sortant de l’eau, elle a perdu son bracelet. Il plonge et lui retrouve. Elle s’est inquiété mais il avoue faire de l’apnée en club.

Becker est avec Manu et Alex qui font le point. Ils explique que si Philippe se méfiait de sa femme, c’est qu’elle a menti et qu’il n’était pas au courant de ses aventures. Becker assure qu’ils ne vont pas la lâcher !

