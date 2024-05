Publicité





20h30 le dimanche du 12 mai 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 12 mai 2024 : les invités

> Face à l’écran : Edouard Baer

L’artiste polyvalent, qui excelle en tant qu’acteur, réalisateur, scénariste et producteur, prolonge son spectacle/meeting « Ma candidature » à partir du 4 juin au Théâtre Antoine, à Paris. Cette représentation explore la puissance des mots, l’appréhension de les exprimer et le sentiment d’imposture qui peut nous habiter. Pour cet admirateur passionné de la langue, c’est l’occasion de partager son amour pour l’art du discours politique, ayant déjà captivé les foules en tant que maître de cérémonie aux Césars en 2015 et à plusieurs reprises au Festival de Cannes.

> L’interview : Dua Lipa

La talentueuse chanteuse anglaise d’origine albanaise sera en exclusivité sur le plateau de « 20h30 le dimanche » pour présenter son troisième album, « Radical Optimism », réalisé en collaboration avec Kevin Parker de Tame Impala. Ce nouvel opus marque un tournant dans sa carrière, revenant aux sonorités électro, pop et psychédéliques qui l’ont toujours inspirée. Connue pour son duo avec Angèle sur « Fever » en 2020, Dua Lipa promet un spectacle fun, positif et énergique lors de sa participation au festival rock Werchter en Belgique le 6 juillet.



Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV