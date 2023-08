Demain nous appartient du 7 août : Béatrice entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode 1486 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 7 août 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1486 de DNA – Béatrice est entre la vie et la mort à l’hôpital ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». La mère de Sara a été agressée chez les Reynaud et la police recherche le coupable…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Demain nous appartient du 7 août 2023 – résumé de l’épisode 1486

Béatrice est hospitalisée dans un état grave, Aaron explique la situation à Sara et Roxane. Elle souffre d’un hémothorax, ils lui ont posé un drain et l’ont placée dans un coma artificiel. Mais il sait pas encore quand ils vont la réveiller, ça dépendra de l’évolution de son état. Sara est terrifiée à l’idée de la perdre, Roxane la soutient.

Karim est déterminé à savoir qui s’en est pris à Béatrice. Il interroge Didier… Une carte au trésor guide Sara et Roxane. A l’hôpital, Judith reçoit des visites indésirables. Lisa prend ses rêves pour la réalité…

Demain nous appartient du 7 août 2023 – extrait vidéo de l’épisode

