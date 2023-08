Tous en cuisine du 7 au 11 août 2023 : les recettes de la semaine

Publicité





Tous en cuisine du 7 au 11 août 2023 – C’est l’été et Cyril Lignac est de retour ce soir sur M6 avec son émission culinaire d’M6 « Tous en cuisine ». Toujours aux côtés de Jérôme Anthony, pour cette nouvelle saison estivale, le chef Cyril Lignac prend ses quartiers d’été. Il préparera ses recettes depuis le Sud, dans une cuisine extérieure installée pour l’occasion.





A suivre chaque soir du lundi au vendredi à 18h40 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







Publicité





Tous en cuisine du 7 au 11 août 2023 : les recettes de Cyril Lignac cette semaine

– lundi 7 août: PLAT : BURGER DE POISSON PANÉ, SAUCE TARTARE AU WASABI et DESSERT : GRANITÉ DE PÊCHES, CRÈME ONCTUEUSE

– mardi 8 août : ENTRÉE : CAVIAR D’AUBERGINE AU TAHINI, GRENADE et PLAT : BROCHETTES DE POULET ÉPICÉ, SALADE DE CONCOMBRE

– mercredi 9 août : PLAT : SANDWICH-ROLL DE THON MARINÉ, MAYONNAISE et DESSERT : FRUITS MELBA

– jeudi 10 août : ENTRÉE : CEVICHE DE POISSONS MARINÉS, SAUCE LECHE DE TIGRE et PLAT : TARTINE GRILLÉE DE TOMATES CONFITES À LA BURRATA

– vendredi 11 août : PLAT : BOULETTES DE VEAU AU CITRON, POLENTA et DESSERT : ETON MESS, CHANTILLY ET MERINGUE AUX CERISES ET CHOCOLAT

Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est déjà disponible en pré-commande sur Amazon. Il paraitra en octobre.



Publicité





« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.