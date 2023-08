Disparition de Marwan Berreni (Plus belle la vie) : la victime témoigne, « ça tourne en boucle dans ma tête »

Publicité





Marwan Berreni, acteur phare du feuilleton marseillais « Plus belle la vie », a disparu depuis près d’un mois. Il est toujours introuvable et plus le temps passe, plus cette disparition inquiète.





Que s’est-il passé dans la nuit du 3 août dernier ? Pourquoi l’acteur a-t-il disparu après son véhicule ait percuté une femme sur un passage piéton ? Etait-il au volant et a-t-il pris la fuite ? Autant de questions restées sans réponse alors qu’une enquête est ouverte et que la famille de Marwan Berreni a lancé un avis de disparition inquiétante.







Publicité





Du côté de la victime, Sandra, 38 ans, c’est également l’incompréhension. Elle s’est confiée cette semaine dans une interview pour le Parisien et elle est traumatisée depuis l’accident.

« Les images tournent en boucle dans ma tête : j’ai vu la voiture arriver droit sur moi. Pourquoi ne pas avoir tenté de m’éviter ? Les séquelles du choc sont semblables aux étapes du deuil. Au début, c’était les pleurs, la déprime, l’incompréhension. L’éternelle question qui revenait : mais pourquoi ? Maintenant, nouvelle étape, cette sensation se transforme en colère. Impuissante, je suis perpétuellement dans l’attente » a-t-elle expliqué.



Publicité





Elle est sortie de l’hôpital et se trouve actuellement dans un centre de rééducation pour au moins trois semaines. Elle ne peut donc plus voir son fils, âgé de 6 ans : « Ma mère lui a expliqué, avec des termes d’enfant, que j’avais été renversée par une voiture« . Le petit garçon est gardé par ses grand-parents et ne communique avec sa mère que par téléphone.

Accident impliquant le véhicule de Marwan Berreni, rappel des faits

Le 3 août, à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, une femme a été violemment percutée sur un passage piéton par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffre de multiples blessures.

La police aurait retrouvé le véhicule plus tard à une vingtaine de kilomètres de l’accident. Un 4X4 qui appartiendrait à Marwan Berreni et qui avait des traces de choc à l’avant. Depuis, la police le recherche activement pour l’entendre en tant que témoin.

La production de Plus belle la vie écarte l’acteur

Les tournages de « Plus belle la vie » reprendront en octobre à Marseille pour un retour de la série début 2024 sur TF1. Et selon Public, la production a bien décidé d’écarter Marwan Berreni. Une grosse intrigue était déjà écrite et centrée sur Abdel, Barbara et leur fils. Le scénario va être réécrit.