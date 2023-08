Un si grand soleil du 31 août : Achille ment au procureur (résumé et vidéo épisode 1229 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 31 août, spoiler résumé de l’épisode 1229 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 30 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





En pleine nuit, Cécile se rend à l’hôpital. Achille est au chevet de Noura, Alain l’informe qu’il a prévenu ses parents. L’adolescente a été prise en charge juste à temps, elle est hors de danger ! Alain lui explique qu’elle fait une réaction à la buddah blue. Cécile les rejoint, Achille lui dit directement la vérité sur Noura. Mais Alain demande à parler à Cécile à part, il la met en garde : il pense qu’Achille s’est drogué lui aussi ! Elle est sous le choc.

Jade est de retour à Montpellier, elle a trouvé un travail dans une concession de motos. La patronne n’est autre que Sandra, la femme qui avait été piégée par Dimitri et l’agence de tentateurs dans son magasin de guitares. Elle a voulu changer de vie après sa rupture.



Publicité





Cécile et Christophe font la morale à Achille, ils l’interrogent sur la buddah blue. Achille pleure, il avoue en avoir pris et même que c’est lui qui a ramené la drogue pour impressionner Noura. Christophe et Cécile l’interrogent sur le dealer, Achille dit qu’il ne le connait pas, il ne l’avait jamais vu. Cécile emmène Achille chez le procureur pour témoigner sur le dealer.

Pendant ce temps là sur le port, Tom reçoit un message d’Achille qui lui dit que Noura est toujours en réanimation. Virgile et Alix l’interrogent, Virgile lui dit que ça doit lui servir de leçon sur les drogues de synthèse. Tom dit ne pas y toucher. Alix l’interroge ensuite sur le retour de sa mère, Tom lui dit qu’elle rentre dans 3 jours.

Julie reçoit un message coquin et il ne s’agit pas d’Alex ! Elle le trompe… Pendant ce temps là, Ludo est avec Noémie. Il trouve qu’ils forment une bonne équipe, Noémie lui répond qu’elle ne sait pas comment elle aurait fait sans lui ces derniers temps.

Achille est dans le bureau du procureur avec Cécile. Il dit avoir acheté la drogue à un dealer devant le lycée Flaubert. Bernier lui demande de le décrire, Achille dit que c’est passé vite… Il décrit à un jeune entre 18 et 20 ans, grand, les cheveux mi-longs, blond aux yeux bleus. Cécile est désolée, Bernier la remercie de lui avoir emmené et il espère qu’il ne recommencera pas. Ils espèrent que sa description les aidera à identifier le dealer.

Jade appelle Julie, elle est de retour. Julie trouve ça dingue mais lui donne l’adresse de l’hôtel pour la retrouver. Elle laisse un beau jeune homme sur le lit… Jade retrouve Julie. Elle a un nouveau look et de faux papiers mais Julie lui fait remarquer qu’on la reconnait. Jade lui demande des nouvelles de Ludo.

Au lycée, les profs parlent de Noura. Sabine informe Mo et Eve que de nombreux élèves ont reçu un message pour leur proposer cette drogue. Eve leur parle de l’enquête de Manu sur un ado mort à cause de ça. Pendant ce temps là, Achille retrouve Tom. Il lui parle de son interrogatoire avec le procureur, il a donné une fausse description. Tom le remercie. Achille espère qu’il va arrêter d’en vendre mais Tom compte bien continuer. Achille est en colère, Noura a failli mourir !

Jade retrouve Ludo dans la rue… Il ne semble pas en joie de la revoir ! Il aperçoit Elise au loin, il fait en sorte que Jade s’en aille.

Au commissariat, Becker reçoit un appel du procureur. Il lui dit qu’ils ont une nouvelle victime et lui parle du témoignage d’Achille. Il a eu la proviseure du lycée qui lui a parlé des messages reçus par les élèves. Il a décidé de lancer une opération de perquisition dans tous les lycées de Montpellier, il confie Flaubert à Becker.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : coup de tonnerre, un personnage phare va partir en cavale

VIDÉO Un si grand soleil du 31 août extrait, le retour de Jade

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.V