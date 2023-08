Echappées Belles du 12 août : direction la Catalogne ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 12 août 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, le numéro inédit « Catalogne, l’Espagne inspirée », suivi de la rediffusion « La Loire à vélo ».

A suivre dès 20h55 sur la chaîne











Echappées Belles du 12 août, à 20h55 – « Catalogne, l’Espagne inspirée »

La Catalogne est loin de se résumer à Barcelone, sa capitale de région. Cette commune autonome de l’Espagne est divisée en comarques, des petits comtés ayant retrouvé leur autonomie depuis le retour à la démocratie de l’Espagne en 1987.

La Catalogne regorge de magnifiques paysages, très divers et forgés par ses traditions : des plats typiques, des danses, des artisans. Mais ce que l’on remarque partout, ce sont les traces du modernisme.

Le mouvement artistique du modernisme est souvent comparé à l’art nouveau. Il prend sa source à la fin du XIXe siècle, notamment avec le célèbre architecte Antoni Gaudí.

L’idée : s’inspirer de la nature pour créer des bâtiments beaux et pratiques, utiliser des matériaux moins nobles qui prolifèrent pendant la révolution industrielle en cours. Le métal, le verre, l’acier deviennent de magnifiques rampes d’escaliers tout en rondeurs et en arabesques. Il s’agit aussi de fournir un intérieur qui va de pair avec l’extérieur. Gaudí pensait ses meubles autant que ses murs. Aujourd’hui encore les Catalans sont fiers d’avoir vu naître l’enfant Gaudí sur leurs terres. Et c’est bien les paysages divins qui ont inspiré un si grand artiste. En retour, ses oeuvres et celles de son maître ou de ses disciples subliment à leur tour la région.

L’excentrique Barcelone doit beaucoup de son charme à ces concepteurs de génie. Et les éléments qui composent ces œuvres originales, de la Sagrada Familia ou encore du Palau de la Música, sont fabriqués selon des méthodes séculaires. Mais ce n’est pas la seule tradition qui définisse la Catalogne. Il y a aussi ses bergers pyrénéens dont les montagnes ont inspiré le grand Pablo Picasso, les origines gréco-romaines de la Catalogne qui lui donnent des allures antiques, son arrière-pays fier de ses fêtes païennes et catholiques avec sa coutume des « Gegants ». Les habitants sont toujours inspirés par les décors qui les entourent. Leurs paysages sont une fierté et ça se voit dans l’art catalan !

Mais comment ont-ils réussi à préserver leur patrimoine, qu’il soit culturel ou naturel ? De quelle façon la nature influence les traditions catalanes ?

Les reportages : La Garrotxa, terre de volcans / Une journée sur les toits de Barcelone / Autour des Pyrénées / Portrait d’une famille de castellers / Portrait de Constanti Kontos à Cadaqués.

Echappées Belles du 12 août à 22h30 – « La Loire à vélo »

Avec ses 900 km de voies sécurisées et balisées : voies vertes, pistes cyclables, routes à faible circulation, menant de Nevers à l’Atlantique, la « Loire à vélo » est un itinéraire cher aux amoureux de la « petite reine ».

Tout au long du parcours, les cyclistes de la région – et d’ailleurs – sont invités à découvrir une nature préservée. Au fil des coups de pédale, ils s’immergent dans les paysages mais aussi dans l’histoire. Qualifiée de vallée des rois, avec ses prestigieux domaines (Chambord, Chenonceau, Angers, des ducs de Bretagne…), ou de jardin de la France, le Val de Loire est unique car en grande partie inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Quand on parle de la « Loire à vélo », il est essentiel d’évoquer le charme des villes et villages de charme qui s’égrainent en route. Les habitats troglodytiques, les vignes à flanc de coteaux, les îlots sauvages, et une gastronomie riche et gourmande, sont autant d’invitations à mettre un pied à terre.

Enfin, pas de « Loire à vélo » sans son fleuve… Il est le plus long fleuve de France, fort de ses 1 000 kilomètres, entre sa source en Ardèche et l’estuaire de Saint-Nazaire, où elle donne le nom de Loire-Atlantique en s’offrant à l’océan. C’est aussi le fleuve le plus sauvage de France où vivent saumons, loutres, castors, silures, angéliques des estuaires et bien d’autres espèces. La Loire est aussi souvent considérée comme une frontière météorologique, on parle du nord ou du sud de la Loire.

De l’Orléanais à la côte atlantique, Ismaël Khelifa enfourchera son vélo pour aller à la découverte des trésors de cette Loire à vélo qui réunit sur un seul et même itinéraire des familles autant que des passionnés, des nostalgiques ou encore des engagés dans la préservation de l’environnement. Une Échappée faite de belles rencontres, d’immersions en nature, autant que de culture !

Comment agissent les locaux pour mettre ces trésors en valeur et encourager les voyageurs de passage à prendre le temps de les découvrir ? Par quel moyen se mobilisent-ils pour veiller à préserver le caractère sauvage des lieux malgré la fréquentation ?



Reportages : La véloroute 6 / Les troglodytes / Les fous du vélo / L’éco-aventure de Philomène / La Loire, fleuve sauvage / Les cycles entrepreneurs.

