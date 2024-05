C à vous du 21 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 21 mai 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





🔵 🎬 Dans C à Vous en direct de Cannes : David Cronenberg et Vincent Cassel pour le film “Les Linceuls”, en compétition pour la Palme d’or au Festival de Cannes; Gary Oldman pour le film “Parthénope”, en compétition pour la Palme d’or au Festival de Cannes,

🔵 📌 Tony Estanguet, Marie Patouillet, Arnaud Assoumani et Marie-José Pérec sont les invités de #CàVous à Cannes pour un plateau spécial Jeux Olympiques



🔵 📌 JO : à combien va s’élever la facture sociale ? On en parle avec Nicolas Beytout, fondateur et directeur du journal “L’Opinion”

🔵 📌 À l’occasion de la publication de son nouveau livre « Comme l’espérance est violente », le Grand Rabbin de France, Haim Korsia, est l’invité de C à vous

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 21 mai 2024 à 19h sur France 5.