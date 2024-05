Secret Story du 20 mai 2024 : un éliminé surprise, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 20 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur le week-end dans la maison des secrets.





Au réveil, Léo pleure et Charlène vient la réconforter. Lou les observe de la pièce secrète, elle est touchée que le public l’ait choisie. Léo a du mal à réaliser que Lou n’est plus là, il y a un grand vide. Et dans son dos, Charlène critique Léo…







Alexis et Zoé sont toujours aussi proches alors que Justine et Francesca parlent stratégies.

Tout le monde se rend dans la salle de jeu pour l’épreuve du Maître de la Maison. La Voix annonce que cette semaine, seul le Maître de la Maisons sera au courant de son identité. Il ne sera pas immunisé et sera le Maître secret de la maison. Il aura un pouvoir exceptionnel ! Chacun doit couper une part d’un gâteau pour qu’elle se rapproche de 100g. Le plus proche sera le Maître secret de la maison !



Lou se retrouve après les autres habitants face au gâteau. La Voix annonce à Lou que c’est elle qui sera la Maîtresse secrète de la maison ! Elle aura un pouvoir exceptionnel qui lui sera révélé plus tard.

Lou se rend dans la pièce des décisions. Elle peut choisir de voir une vidéo de la soirée des habitants après son départ, ou révéler à Charlène une vidéo révélant les votes de Cassandra et Zoé la semaine dernière. Zoé choisit la seconde vidéo ! Charlène va donc découvrir la trahison de Zoé et Cassandra.

Charlène est convoquée au confessionnal. Elle découvre la vidéo et la vérité. Elle est sous le choc face aux images. Elle décide ensuite de raconter à Francesca, en lui disant de ne rien raconter à personne. Francesca se sent blessée et trahie, elle ne s’y attendait pas. Charlène prévient ensuite Justine, qui peine à y croire. Elles décident de faire mine de ne pas savoir pour se venger ensuite.

Le soir, tout le monde déguste le fameux gâteau et la Voix souhaite un bon appétit au maitre ou à la maitresse de la maison. Ça sème le doute, personne ne sait qui c’est et essaie de deviner…

La Voix annonce à Lou qu’elle va avoir le pouvoir d’éliminer l’habitant de son choix dans le plus grand secret ! Dans l’extrait de la quotidienne de demain, on découvre que Lou a choisi d’éliminer Cassandra !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 20 mai

Rendez-vous demain à 17H30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.