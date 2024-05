Secret Story du 21 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 21 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de lundi dans la maison des secrets.





Francesca et Charlène sont toujours sous le choc de la trahison de Cassandra et Zoé. Les stratégies vont bon train dans la maison, Cassandra et Zoé essaient toujours de duper leur clan. Elles n’assument clairement pas.







Publicité





Zoé déclenche l’alarme des secrets. Elle pense avoir trouvé le secret de… Alexis. Elle affirme qu’il a été abandonné quand il était enfant ! Alexis sent la menace approchée, il va lui aussi déclencher l’alarme des secrets ! Il pense que Zoé est Miss Guyane.

Francesca provoque Zoé, qui continue de lui mentir les yeux dans les yeux. Elle réalise que tout est faux avec Zoé. Et Francesca, Charlène et Justine prévoient de se venger. Elles veulent les duper et nominer Cassandra et Zoé.



Publicité





La Voix organise un blind-test pour leur faire gagner de l’argent. Ils doivent continuer les paroles.

Lou est dans la salle des décisions. Avant de choisir qui elle veut éliminer, elle voit des vidéos sur 2 habitants. Elle choisit Cassandra, qui explique qu’elle est prête à tout et continuer de mentir à Charlène et Francesca. Elle regarde ensuite celle de Cameron, qui parle avec Zoé et Cassandra. Lou est choquée du comportement de Cassandra, elle choisit que c’est elle qu’elle va éliminer de la maison des secrets !

La Voix organise une soirée « Silver Country ». Maxence parle à Léo, il aimerait révéler à Charlène la vérité sur Zoé et Cassandra. Il finit par parler à Justine, qui lui dit qu’elles ont vu des images et qu’elles le savent déjà. Maxence n’en revient pas et demande à Justine de continuer avec la poker face avec Zoé et Cassandra. Il faut attendre pour mieux leur mettre à l’envers.

Les habitants se couchent, alors que Cassandra passe sa toute dernière nuit dans la maison des secrets ! Elle sera donc éliminée mercredi soir.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 21 mai

Rendez-vous demain à 17H30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.