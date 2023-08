Le Grand Échiquier du 31 août 2023 : les invités de la spéciale Arménie ce soir sur France 3

Publicité





Le Grand Échiquier du 31 août 2023 – Ce soir sur France 3, Claire Chazal et André Manoukian présentent un nouveau numéro inédit de son émission « Le Grand Échiquier ». De Missak Manouchian à Charles Aznavour, ce Grand Échiquier spécial Arménie retracera tout ce que notre culture doit aux Arméniens.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur France.TV.







Le Grand Échiquier du 31 août 2023 : les invités de ce soir

Animée par Claire Chazal et André Manoukian, cette grande soirée dédiée à l’Arménie présente les nombreuses richesses culturelles qui font la force de ce peuple. Il s’agit également d’alerter le public sur la situation de la république d’Artsakh, enclave peuplée majoritairement d’Arméniens et coupée du monde depuis fin 2022 en raison d’un blocus imposé par l’Azerbaïdjan.

Pour l’occasion, plusieurs artistes se réunissent afin de marquer leur soutien à l’Arménie. On y retrouve ainsi les chanteurs Patrick Fiori et Hélène Ségara, tous deux d’origine arménienne, les humoristes Mathieu Madénian et Pascal Légitimus, l’acteur et metteur en scène Simon Abkarian, la violoncelliste Astrig Siranossian, ainsi que Patrick Bruel, Sylvain Tesson, Robert Guédiguian, Sergey Khachatryan, Ruzan Mantashyan, Christina Galstian, Jean-Christophe Buisson et Tigran Yegavian ou encore la Compagnie Yeraz, troupe de danse alliant chorégraphies traditionnelles arméniennes et créations originales.



L’occasion également de rendre hommage à Charles Aznavour, en présence de son fils Nicolas, et en musique avec Ave Maria par Ruzan Mantashyan et Ils sont tombés, entonné par Ana Kova et André Manoukian.

Le Grand Échiquier du 31 août 2023 : la bande-annonce

vidéo à venir