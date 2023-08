Ici tout commence spoiler : Maya jalouse en voyant... (vidéo épisode du 4 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les cours vont débuter la semaine prochaine pour les élèves de 1ère année dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Ceux qui ont réussi le concours d’entrée savourent ce début d’année comme il se doit ! Et parmi les nouveaux élèves de l’institut, il y a… Maya !

L’amie de Salomé a réussi le concours et se retrouve aux vestiaires à enfiler sa tenue de l’institut Auguste Armand. Mais elle va être jalouse en voyant qu’une autre élève a flashé sur… Ethan !











Parmi les nouveaux, on peut dire que Carla ne passe pas inaperçue. Elle a du caractère et s’affirme plus que les autres. Devant Maya, Bérénice et Billie, Carla fait le point sur les garçons. Et elle flashe directement sur… Ethan Cardone ! Maya fait la tête, d’autant que Carla fonce directement parler à Ethan…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 744 du 4 septembre 2023, Maya est jalouse



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

