Les 12 coups de midi du 27 août : l’étoile mystérieuse dévoilée la semaine prochaine, qui s’y cache ? Réponse

Les 12 coups de midi du 27 août 2023, 2ème victoire de Gaël – Gaël continue et a signé une seconde victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ».

Gaël a brillé aujourd’hui avec un joli Coup de Maître à 10.000 euros. Sa cagnotte grimpe ainsi à 6.500 euros de gains en seulement 2 victoires !











Les 12 coups de midi du 27 août 2023, plus que 23 cases sur l’étoile mystérieuse

Et le sympathique Gaël, originaire de Corse, a donc pu faire une proposition pour l’étoile mystérieuse. Sans conviction, il a proposé le nom de Florent Pagny. Mais c’est raté !

Il ne reste plus que 23 cases, cette étoile devrait ainsi être dévoilée entièrement la semaine prochaine, vendredi ou samedi.

Et si vous êtes déjà impatient de savoir qui se cache derrière cette étoile, on peut déjà vous dire que c’est l’acteur Vincent Lacoste sur cette étoile mystérieuse. Le paysage anglais pour le film « Astérix au service de sa majesté », le poney pour l’affiche du film « Jacky au royaume des filles », et la grappe de raisin pour la route des vins dans le film « Saint Amour ».

Indices présents sur l’étoile : les falaises côtières du Littoral du Dorset en Angleterre, un poney, un grappe de raisin, un bureau, une plume et un encrier

Noms déjà proposés : Dua Lipa, Gérard Lenorman, Carole Bouquet, Julie Gayet, Florent Pagny



Les 12 coups de midi du 27 août, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1