Retour de Plus belle la vie : découvrez la date de reprise des tournages !

Retour de Plus belle la vie sur TF1, reprise des tournages – La fin de l’été approche et la rentrée s’annonce riche à Marseille avec le retour de la série quotidienne phare « Plus belle la vie ». Alors que TF1 a officialisé en juin dernier le retour de PBLV pour une diffusion début 2024, on connait maintenant la date de reprise du tournage aux studios de la Belle de Mai, à Marseille.





Alors que les décors sont actuellement en cours de reconstruction, selon les infos de Clément Garin, c’est le lundi 23 octobre 2023 que reprendront les tournages avec une mixe d’anciens et nouveaux acteurs !







Rappelons qu’il s’agira de la saison 19 de « Plus belle la vie » et si la rumeur parle d’épisodes raccourcis d’une quinzaine de minutes, TF1 n’a rien annoncé de ce côté là. La chaîne devrait ainsi rester sur l’ancien format, avec des épisodes d’une durée de 20 à 25 minutes.

Un horaire pas encore décidé

Côté horaires, TF1 a plusieurs options et réfléchit encore à la meilleure. Ce pourrait être vers 13h45, après le journal de 13h et la météo. Mais d’autres pistes seraient envisagées. Celle d’une diffusion avant « Ici tout commence » et « Demain nous appartient » est peu probable, la case sera occupée par la quotidienne de la Star Academy.



Un mixe entre anciens et nouveaux acteurs

Au niveau des acteurs, TF1 et Newen ont déjà annoncé qu’il s’agirait d’un mixe entre anciens et nouveaux acteurs. Plusieurs castings sont déjà en cours, notamment pour dénicher des enfants et adolescents.

Chez les acteurs emblématiques de PBLV, vous retrouverez : Marwan Berreni (Abdel Fedala) et Léa François (Barbara Evenot), Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Lola Marois (Ariane), Tim Rousseau (Kilian), Elodie Varlet (Estelle), Théo Bertrand (Kévin), Joakim Latzko (Gabriel), ou encore Anne Décis (Luna).

Un bon en avant dans l’intrigue de Plus belle la vie

L’intrigue de cette nouvelle saison inédite devrait se dérouler 2/3 ans après les derniers épisodes diffusés sur France 3 en novembre dernier. La production recherche en effet des enfants de 3 ans pour incarner Aurore et Raphaël. La fille de Jean-Paul Boher et le fils de Patrick Nebout avaient tous les deux un an quand la série s’est arrêtée en novembre dernier.

Les situations de certains personnages auront donc certainement bien évolué durant ces années. Luna sera-t-elle toujours en trouple avec Bastien et Guillaume ? Abdel et Barbara fileront-ils toujours le parfait amour avec leur enfant ?

