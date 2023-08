Retour de Plus belle la vie : Marwan Berreni écarté, le scénario va être réécrit !

Publicité





Plus belle la vie, retour sur TF1, infos acteurs – Mauvaise nouvelle pour les fans de la série « Plus belle la vie », qui reviendra sur TF1 au début de l’année 2024. Alors que les tournages reprendront en octobre, un acteur est écarté au dernier moment et oblige les scénaristes à réécrire l’une des premières intrigues !





Il s’agit de Marwan Berreni, qui incarnait Abdel Fedala. On s’en doutait et selon Public, la production a bien décidé de pas compter sur lui à la reprise des tournages. Et pour cause, l’acteur est porté disparu depuis début août et un terrible accident survenu avec son véhicule.







« Les auteurs ont écrit une grosse arche sur Barbara, Abdel et Yaël » a déclaré une source au sein de Newen, producteur de PBLV, à Public. « L’intrigue était écrite, et terminée. On est très déçu, mais on est avant tout inquiet pour Marwan »

Et c’est « par respect pour la victime, et pour ne pas nuire au bon déroulement de l’enquête en cours » que la production aurait choisi d’écarter Marwan Berreni.



Disparition de Marwan Berreni, une information judiciaire ouverte

Pour rappel, l’acteur est suspecté d’avoir renversé une femme au volant de son 4×4 avant de prendre la fuite le 3 août dernier. Et selon France 3 Bourgogne, une information judiciaire a été ouverte ! Le procureur de la république de Mâcon, Éric Jallet, a confirmé l’information hier, expliquant qu’un juge d’instruction est saisi depuis le 11 août. L’enquête est menée par le tribunal de la ville.

La famille de Marwan Berreni a quant à elle lancé un avis de disparition inquiétante il y a plus de deux semaines. Plus personne n’a eu de ses nouvelles depuis le 3 août !

Quant à la victime, Sandra, 38 ans, elle s’en est sortie avec 8 côtes cassées et de multiples fractures. Elle s’est exprimée et a appelé Marwan Berreni à venir témoigner (voir notre article).