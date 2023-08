Un si grand soleil du 29 août : Tom se fait griller (résumé et vidéo épisode 1227 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 29 août, spoiler résumé de l’épisode 1227 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 29 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Tom récupère son argent, son pote le félicite. Tom pense écouler rapidement son stock, il en veut plus. Pendant ce temps là, Virgile parle avec Eve à la paillotte. Il l’interroge sur Tom, elle pense que c’est un bon garçon. Virgile lui explique qu’il a vécu des choses difficiles, il s’est attaché à lui.

Margot est chez Cécile, elle ne va pas bien et est furieuse contre la terre entière. Cécile pense qu’il a forcément quelque chose de positif de son histoire avec Ludo. Margot décide de ne plus s’attacher à personne… Pendant ce temps là, Ludo est avec Bilal. Il lui dit qu’il n’en veut pas à Akim mais Bilal va éviter de le ramener à la coloc.



Le procureur interroge Becker sur la mort de Maxime Brunet. Il lui dit qu’il n’a pas encore réussi à retrouver le dealer qui lui a fourni la drogue, surtout à cause des applis de messages éphémères. Bernier a peur d’un nouveau drame, il donne à Becker tous les moyens nécessaires pour l’éviter. Becker fait le point avec Manu et Thierry. Thierry a trouvé un truc sur le portable de Maxime, il avait activé la géolocalisation sur l’une des applis, ils ont un lieu où il s’est rendu avant sa mort… Becker veut explorer cette piste à fond.

Ludo retrouve Noémie, qui pleure. Il essaie de lui remonter le moral, et lui propose de se changer les idées. Il lui dit que c’est Margot et Noémie qui les ont trahis, ils n’ont pas à se sentir coupables ! Ils vont se promener.

Au lycée, Tom récupère la drogue dans le casier où il la cache. Eve l’interpelle et lui dit qu’elle est là en cas de besoin. Eve lui dit que Virgile est son ami, elle veut l’aider pour que son année se passe bien.

Elise inscrit Akim sur un site de rencontres. Ils rigolent quand Thierry les interrompt, il a besoin d’Akim pour visionner des vidéo-surveillances.

Louis parle à Léonore de la foncière, qui s’associe à une association écolo juste pour leur image. Il se plaint, Léonore le recadre.

Tom, Achille et Nora sont ensemble. Nora parle de sa fête du lendemain sur la plage, Tom s’éclipse il dit qu’il doit aller travailler pour Virgile… Achille propose de raccompagner Nora au tram. Sur le chemin du retour, Achille remarque le vélo de Tom devant un parc… Il le découvre entrain de dealer ! Achille confronte Tom et comprend que c’est de la buddah blue ! Tom lui dit qu’il ne connait rien à sa vie et qu’il n’a qu’à aller le balancer… Achille le prend mal et s’en va !

Ludo se confie à Alix sur sa rupture. Alix pense que c’est un mal pour un bien, il va pouvoir retrouver Noémie ! Pendant ce temps là, Noémie se confie à sa voisine. Elle pense qu’elle irait bien avec Ludo, qu’il y a un truc entre eux…

VIDÉO Un si grand soleil du 29 août extrait, Achille surprend Tom

